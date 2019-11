Brescia | il sindaco di un comune leghista nega la biblioteca al libro sull’antifascismo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Vietato parlare di antifascismo in. A prendere questa decisione è ildi Pompiano (), Giancarlo Comincini, che hato la presentazione indel“Il cuore nero della città” del giornalista 28enne Federico Gervasoni, da un anno sotto sorveglianza per le minacce di morte subite a seguito della pubblicazione dell’opera. In una lettera indirizzata a Sara Acerbis, capogruppo consiliare di minoranza, organizzatrice dell’evento, il primo cittadino ha scritto: “Ritengo opportuno “lasciar fuori” la politica dalla, luogo di cultura e non di credo politico”. Parole che hanno sorpreso in primis Gervasoni: “Io faccio il giornalista, il mioed è unche non ha opinioni: da persona che da sempre è abituata a dialogare con i leghisti, mi sarei aspettato una risposta diversa. Quando hai una risposta del genere ...

