Bologna | attacca militari e si ferisce | tunisino preso col taser

Infortunio Santander - lesione per l’attaccante del Bologna [DETTAGLI] : Infortunio Santander – Si ferma l’attaccante del Bologna, Federico Santander. Nell’ultimo allenamento della scorsa settimana aveva accusato un risentimento muscolare ed è stato sottoposto ad esami, grazie ai quali “è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane“. Lo si legge in una nota del club allenato da Sinisa Mihajlovic. Scarica ...

Acqua alta a Venezia - M5S attacca Zaia : 'Lui a festeggiare a Bologna - schifo assoluto' : Quello tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord è un duello, ormai, senza esclusione di colpi. Dopo i quattordici mesi passati al governo, sul piano politico i due schieramenti non se le mandano certo a dire. Ogni qualvolta c'è un passo falso o presunto tale da segnalare dell'altro non si perde occasione per farlo. Accade perciò che il partito grillino, attraverso la propria pagina Facebook, si trovi a segnare ai suoi follower il fatto che, ...

Venezia : M5S attacca Zaia per frase a Bologna - 'sarei venuto anche a nuoto' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e con

Sassuolo-Bologna - le probabili formazioni : torna Caputo dal primo minuto - attaccanti contati per Mihajlovic : Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni – La dodicesima giornata di Serie A sarà inaugurata da Sassuolo-Bologna. Due squadre che cercano punti salvezza, entrambe reduci da risultati non positivi. Il Sassuolo ha pareggiato a Lecce nell’ultimo turno, il Bologna ha ceduto in casa all’Inter. Due compagini che cercano il riscatto. De Zerbi dovrà fare a meno di Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo e Rogerio per infortunio, ...

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...