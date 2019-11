Black Friday Euronics anche online | dal 22 novembre con Huawei P30 Lite e Mate 20

PlayStation celebra il Black Friday con sconti su una serie di titoli : Il Black Friday arriva oggi sul PlayStation Store, con sconti eccezionali fino al 60% su una vasta gamma di giochi per PS4. Preparate dunque il portafogli perché le offerte sono veramente tante e sicuramente c'è qualche titolo che avete sempre desiderato comprare.Riportando alcuni esempi, il titolo calcistico di EA Sports, FIFA 20, ora è disponibile ad un prezzo di 44,99 euro, mentre Marvel's Spider Man è scontato al 50% ad un prezzo di 19,99 ...

Parte il Black Friday delle serie tv - ecco cofanetti e gadget in offerta da Friends a Il Trono di Spade : Il Black Friday delle serie tv entra nel vivo con le prime, ghiottissime offerte su cofanetti, gadget e marchandising di ogni genere. In attesa del 29 novembre diamo un'occhiata ad alcune delle più irresistibili proposte di Amazon, a partire dai DVD e dai cofanetti delle più amate serie tv. Partiamo con The Big Bang Theory, le cui offerte si applicano al momento ai DVD di ciascuna stagione e non ai cofanetti completi. [amazon box= ...

Smartphone 300 euro : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Smartphone 300 euro più interessanti sul mercato. In questa fascia di prezzo si possono fare ottimi affari, in quanto si trovano degli Smartphone con ottime caratteristiche tecniche, leggi di più...

Black Friday 2019 - OFFERTE E SCONTI/ Amazon : le promozioni più interessanti di oggi : BLACK FRIDAY 2019, OFFERTE e SCONTI. Ecco alcune delle proposte più interessanti previste per oggi su Amazon: dalle Timberland al rasoio da barba

Black Friday per gli amici a quattro zampe : i regali più belli : Siete amanti degli animali e volete fare un regalo al vostro amico a 4 zampe? Ecco alcune idee per il Black Friday

Black Friday 2019 : gli sconti iniziano con una settimana di anticipo! : Aggiornamento 22 novembre: Quest'anno Amazon ci ha fatto una bella sorpresa, iniziando una settimana prima del Black Friday a far uscire una valanga di offertone su tantissimi videogiochi e non solo!Ogni anno durante il Black Friday temete di perdervi qualche incredibile offerta? Quest'anno non dovete preoccuparvi: Eurogamer vi aiuterà a non impazzire tra i migliori sconti di gaming e tecnologia.Vi basterà seguire questo articolo che verrà ...

Caccia a voli e viaggi in sconto con il Black Friday : foto: Sean MacEntee (CC) Comincia ufficialmente il conto alla rovescia per il Black Friday 2019, che si sarà il prossimo venerdì 29 novembre. In certi casi, già da oggi, 22 novembre, scatta la Black Week che accompagnerà i clienti fino al venerdì nero, e tra le cose da preparare ci potrebbe essere anche la valigia. Alle più classiche offerte e promozioni che si possono trovare sui siti di ecommerce, nei grandi magazzini o nelle catene dei ...

Oggi si comincia a fare sul serio col Black Friday : In attesa del Black Friday, sui siti dei maggiori negozi online si trovano già sconti interessanti su prodotti di Apple, Dyson, Google e Huawei

Amazon Black Friday 2019 : offerte Videogiochi e Console : Benvenuti al tanto atteso Amazon Black Friday 2019! Per chi non lo sapesse questo è in assoluto l’evento più atteso dell’anno con giorni pieni di offerte imperdibili, sconti e promozioni che raggiungeranno il massimo Venerdì 29 Novembre leggi di più...

Amazon Black Friday 2019 : offerte Foto e Video : Con estrema gioia vi presentiamo l’evento Amazon Black Friday 2019! Per chi non lo sapesse questa è in assoluto la promozione più atteso dell’anno e prevede un periodo pieno di offerte, sconti e promozioni che avranno leggi di più...

Amazon Black Friday 2019 : offerte TV e Smart TV : Il momento è arrivato finalmente: vi presentiamo Amazon Black Friday 2019! Per chi non lo sapesse questo è un famoso evento Amazon che si tiene una sola volta l’anno e che prevede un periodo pieno leggi di più...

Amazon Black Friday 2019 : offerte Notebook e PC : Finalmente è arrivata l’ora! Ecco a voi Amazon Black Friday 2019! Per chi non lo sapesse questo è forse l’evento più atteso dell’anno perché sarà possibile vivere giorni pieni di offerte, sconti e promozioni che inizieranno leggi di più...

Amazon Black Friday 2019 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2019! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Amazon Black Friday 2019 : offerte Smartphone : Il momento è finalmente arrivato, vi presentiamo Amazon Black Friday 2019! Per chi non lo sapesse, si tratta di un’iniziativa Amazon che si tiene una sola volta l’anno e che prevede un periodo pieno di leggi di più...