Berlusconi cade a Zagabria durante il convegno Ppe | ricoverato a Milano

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 22 novembre 2019) Nessuna frattura del femore per Silvio, ma solo un grosso spavento e un vasto ematoma in una coscia. Il leader di Forza Italia è scivolato ieri adov'era andato per...

TgLa7 : #Berlusconi cade a #Zagabria: staff smentisce voci di una frattura, 'solo una banale contusione' - fanpage : Berlusconi cade a Zagabria: il Cav è ricoverato a Milano - maiocchirosanna : Berlusconi cade a Zagabria, ricoverato a Milano -