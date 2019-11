Berlusconi cade a Zagabria al convegno Ppe | ricoverato a Milano | «Solo un ematoma»

Berlusconi cade a congresso Partito Popolare Europeo : nessuna rottura ossea - solo contusione : Roma – Silvio Berlusconi , 83 anni, è caduto ieri a Zagabria durante i lavori del congresso del Partito Popolare Europeo . Grande paura per il suo staff che, in un primo momento, aveva temuto la frattura del femore. I controlli svolti nella clinica ‘La Madonnina’ di Milano, dove l’ex cavaliere è stato trasportato oggi con un aereo privato di Fininvest, hanno però escluso questa ipotesi. “ nessuna rottura di femore, clavicole, tibie o ossa varie”, ...

