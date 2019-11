Berlusconi cade a congresso Partito Popolare Europeo | nessuna rottura ossea | solo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – Silvio, 83 anni, è caduto ieri a Zagabria durante i lavori deldel. Grande paura per il suo staff che, in un primo momento, aveva temuto la frattura del femore. I controlli svolti nella clinica ‘La Madonnina’ di Milano, dove l’ex cavaliere è stato trasportato oggi con un aereo privato di Fininvest, hanno però escluso questa ipotesi. “di femore, clavicole, tibie o ossa varie”, commentano fonti di Forza Italia. “Nessun rientro urgente, ma il presidente è rientrato come da programma alla fine deldel Ppe. La verità è che si tratta di una banalissima contusione”. L'articolocontusione proviene da RomaDailyNews.

TgLa7 : #Berlusconi cade a #Zagabria: staff smentisce voci di una frattura, 'solo una banale contusione' - LaStampa : Berlusconi cade al congresso del Ppe a Zagabria, lo staff: “Solo una banale contusione” - fanpage : Berlusconi cade a Zagabria: il Cav è ricoverato a Milano -