Basta alleanze coi 5 stelle | il Pd ascolti il movimento delle sardine

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Più di ventimila votanti su Rousseau, prendendone i risultati per affidabili, hanno deciso che il M5S si presenterà alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, smentendo l’indicazione di Di Maio e dei governativi.L’idea di dare una mano al Pd, non dico alleandosi, ma anche solo, con una forma di desistenza, schierandosi contro Salvini, non piace agli attivisti cinque; d’altra parte si erano già pronunciati così, in difesa del “capitano”, quando si trattò di giudicarlo sui porti chiusi e per sequestro di persona.Io penso che abbia preso un grande abbaglio chi, tra noi, ha voluto identificare il M5come un fenomeno di sinistra o come una sorta di nuovo centro della politica italiana.In realtà il populismo con la sua carica antipolitica ed eversiva è sempre un fenomeno di destra e puntualmente si ...

