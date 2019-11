Basket - Preolimpici 2020 : definite le fasce per il sorteggio. Italia in seconda - rischio girone di ferro per volare a Tokyo : La FIBA ha rivelato le fasce per il sorteggio dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Basket maschile. L’estrazione avverrà a Mies (Svizzera) mercoledì 27 novembre (ore 14.00), verranno così definiti i quattro gironi da sei squadre ciascuno che metteranno in palio gli ultimi quattro pass per la rassegna a cinque cerchi. I tornei prelimpici si disputeranno a Victoria (Canada), Spalato ...

Basket – Il cammino verso Tokyo 2020 : scelte le 4 sedi dei tornei preolimpici : La FIBA ha annunciato le 4 città che ospiteranno i tornei preolimpici in vista di Tokyo 2020: il 27 novembre verranno stabiliti i gironi La FIBA ha annunciato ufficialmente le 4 città che ospiteranno i tornei preolimpici dal 23 al 28 giugno prossimi, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le 4 sedi saranno Victoria (Canada), Spalato (Croazia), Kaunas (Lituania) e Belgrado (Serbia). Il prossimi 27 novembre verranno sorteggiate le squadre ...

Basket 3×3 - Calendario e date preolimpici 2020 : la composizione dei gironi - le azzurre sognano Tokyo : La FIBA ha comunicato la composizione dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Basket 3×3, sport che farà il proprio debutto a cinque cerchi in occasione della prossima edizione dei Giochi. L’Italia è ancora in corsa con la squadra femminile che, dopo aver vinto i Mondiali 2018, andrà a caccia dello storico pass per l’appuntamento più importante del quadriennio: le azzurre saranno impegnate in ...

Basket 3×3 - le qualificate a Tokyo 2020 e la composizione dei Preolimpici! Doppia chance per l’Italia femminile - già fuori gli uomini : La corsa verso Tokyo 2020 per il Basket 3×3 è cominciata pochi minuti fa, con l’annuncio delle prime quattro squadre automaticamente qualificate per gli uomini e per le donne, oltre che di quelle partecipanti ai tornei Preolimpici che si terranno a marzo e ad aprile. Per gli uomini, le quattro direttamente qualificate alle Olimpiadi sono Serbia, Russia, Cina e Giappone, mentre per le donne lo sono Russia, Cina, Mongolia e Romania. Il ...