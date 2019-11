Basket - Eurolega 2019-2020 : i risultati del 23 novembre. Real Madrid e Barcellona spengono CSKA Mosca e Maccabi - torna a vincere il Fenerbahce : Giornata di emozioni, di ritorni alla vittoria e di match di altissimo livello, quella che l’Eurolega ha vissuto questa sera all’interno del decimo turno. Andiamo a vedere che cos’è successo in una notte particolarmente piena, con cinque incontri racchiusi in palle a due alzate a mezz’ora di distanza. BAYERN MONACO-PANATHINAIKOS 75-87 (24-16, 35-36, 53-65) Il Panathinaikos scappa via nella ripresa, trova il suo sesto ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 interrompendo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 interrompendo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : prima sconfitta casalinga per l’Olimpia Milano. L’Efes sbanca il Forum : Si ferma l’imbattibilità casalinga dell’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina esce sconfitta dal Forum nello scontro al vertice con l’Anadolu Efes. I turchi si impongono 81-76 al termine di una partita combattuta e che comunque lascia buoni segnali ad una Milano che ha giocato alla pari contro una delle migliori squadre d’Europa. Efes trascinata sicuramente da un Shane Larkin da 17 punti e dalla doppia ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 76-81 - i turchi sono i primi a espugnare il Forum in Europa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – MILANO: Rodriguez 11; Efes: Larkin 17 Finisce qui, e l’Anadolu Efes è la prima squadra a espugnare il Mediolanum Forum. Vittoria meritata dei turchi per 76-81 76-81 2/2 Larkin Altro fallo di Roll su Larkin in fuga, 9″5 alla fine e due liberi. Messina non ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 68-68 - ultimi cinque minuti da vivere col fiato sospeso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-73 3/3 Larkin. Time out chiamato da Messina Rodriguez regala tre tiri liberi a Larkin. 3’12” alla fine Infrazione dei 24 per Biligha che non vede che, dopo la rimessa, mancavano meno di due secondi. 3’19” alla conclusione, tornano Mack e Scola per Nedovic e Biligha 68-70 Vola fino al ferro Larkin e appoggia, +2 Efes a 3’40” dal termine Non segna più ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 60-62 - si ricomincia dall’equilibrio negli ultimi dieci minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-66 Rimbalzo in attacco di Simon dimenticato dalla difesa di Milano su tripla di Beaubois, due facili Un paio di brutte idee di Milano: prima un attacco poco fluido, poi un contropiede mal condotto da White sul quale Peters trova lo sfondamento. 7’19” alla fine 66-64 MICOV! Dai sei metri! 64-64 2/2 Sanli Sistemata la retina, può andare in lunetta Sanli Qualche secondo di pausa ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 49-54 - gli ospiti continuano ad avere un piccolo - ma costante vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: White, Brooks, Rodriguez 8; Efes: Pleiss 12 Sbagliano tutti dopo il time out, e a 10 minuti dalla fine l’Efes, in un’autentica battaglia, è ancora avanti 60-62 60-62 LA STOPPATA DI BILIGHA, LA PARTENZA E PENETRAZIONE DI MACK! 54 secondi alla fine del terzo quarto, ed è time out chiamato da Ataman 58-62 La risposta di Nedovic, ancora, inevitabilmente ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 39-41 - nell’equilibrio ospiti avanti a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La doppia stoppata di Biligha e Brooks Paul Biligha + Jeff Brooks: NON si entra nell’area dell’Olimpia Milano! LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 28-33 - Larkin cerca di trascinare gli ospiti a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-38 Pleiss a segno con la punta del piede sull’arco, e solo per questo i punti sono due 39-36 ALLEY OOP RODRIGUEZ-TARCZEWSKI! Scocca l’ultimo minuto prima dell’intervallo 37-36 TARCZEWSKI! Sulla quarta opportunità dopo due triple e un appoggio sbagliato dai compagni, Ataman è obbligato al time out 35-36 Micov dalla media! Ed è -1 Milano a 2’30” ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 17-16 - primi dieci minuti equilibrati al Forum : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-19 BROOKS DA TRE! Un’autentica sentenza quest’anno! 19-19 Scocca la tripla Peters, parità 19-16 2/2 White White fa saltare Sanli, se lo fa cadere addosso sull’azione di tiro e guadagna due liberi Inizia il secondo quarto Highlight dal primo quarto .@tibor_pleiss going UP!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MPR2D3nbqF — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 8-9 - equilibrio al Forum : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-16 2/2 Peters Transizione veloce di Peters, fermato con il secondo fallo da Nedovic che cercava di prendere sfondamento. Ci sono due tiri liberi a 2’50” dalla fine del primo quarto 12-14 Realizza l’aggiuntivo Simon 12-13 Micic riesce a beffare Roll, servendo Simon sotto canestro: c’è il canestro ed anche il fallo di Nedovic 12-11 Bella palla di Micov per Pleiss che ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : si comincia al Forum - gli uomini di Messina sfidano i finalisti della scorsa edizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:38 Ecco la presentazione delle due squadre al Mediolanum Forum. Milano senza Gudaitis e della Valle, Efes senza Dunston e Moerman 20:35 Dieci minuti all’inizio del match! 20:30 Lo scorso anno fu proprio questa partita, ma in Turchia, a decretare la fine delle ultime, residue speranze di Milano, proprio nella giornata conclusiva, di arrivare fino a quei quarti di finale che mancano ...