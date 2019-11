Balotelli nuovo caso | Brescia lo “caccia” da allenamento

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019) Dentro o fuori dal campo che sia, Marioe' sempre un. Anche in un tranquillo giovedi' pomeriggio. Nel quale l'attaccante dele' tornato protagonista, indiretto o diretto, su un doppio fronte: prima in relazione agli strascichi post fatti dei 3 novembre a Verona e poi per un episodio avvenuto durante l'odierno. Partendo da, durante la sessione di lavoro, si e' vistouscire dal campo a testa bassa a meta' seduta di lavoro accompagnato dalla voce dell'allenatore che gli diceva: "Vai vai Mario". Il tutto sotto gli occhi di una ventina di tifosi e un paio di giornalisti. Poco piu' di 15 minuti dopo,ha lasciato il centro sportivo di Torbole Casaglia in macchina: il tutto mentre l'era ancora in corso."Mario e' stato sostituito durante la partitella e ha raggiunto gli spogliatoi prima del tempo", la versione del ...

