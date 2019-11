Bake Off Italia 2019 : ecco i quattro semifinalisti : I semifinalisti di Bake Off Italia 2019 Una corsa ad ostacoli lunga e complicata. Questa è stata la dodicesima puntata di Bake Off Italia, che ha portato all’individuazione dei quattro semifinalisti. Una puntata composta da quattro prove, per ognuna delle quali è stato messo in palio un golden ticket che, una volta conquistato, assicurava la semifinale e permetteva al proprietario di godersi il resto della serata da spettatore. Bake Off ...

Bake Off Italia 7 - i semifinalisti : Bake Off Italia 2019 ha definito i suoi semifinalisti.Ma vediamo cosa è successo nella 12esima puntata.Il tema è lo specchio. Quindi non si poteva che partire da una Torta a specchio per la prova creativa: il migliore è Riccardo, che conquista il posto per la semifinale della prossima settimana e termina qui la sua puntata.prosegui la letturaBake Off Italia 7, i semifinalisti pubblicato su TVBlog.it 15 novembre 2019 22:20.

Sara Gandini/ Video - eliminata nel rush finale ma col sorriso - Bake Off Italia - : Sara Gandini, Bake Off Italia 2019: la ragazza è stata eliminata dal talent la settimana scorsa, ma ha dimostrato grande maturità alla fine del percorso.

Bake Off Italia 2019 : torte in forno con Renato : Renato Ardovino L’undicesima puntata di Bake Off Italia ha riservato diverse sorprese. La prima e più bella è stato il ritorno in video di Renato Ardovino, che diversi anni fa spopolò su Real Time con il suo programma torte in Corso con Renato: il cake designer è arrivato sotto il tendone per aiutare i concorrenti a migliorare nell’arte della decorazione, nella quale quest’anno si sono rivelati più carenti del solito. Bake Off ...

Bake Off Italia 7 - riassunto puntata 8 novembre 2019 : eliminata Sara : Per l'undicesima puntata, Bake Off Italia 7 si veste da sera per una sfida tutta all'insegna delle decorazioni e dell'eleganza nelle torte. "È il Gran Galà di Bake Off 7" dice Benedetta Parodi, anche se per riempire un'ora e mezza di programma con cinque concorrenti si spinge l'acceleratore sulla competizione tra Hasnaa e Martina. prosegui la letturaBake Off Italia 7, riassunto puntata 8 novembre 2019: eliminata Sara pubblicato su TVBlog.it ...

#BakeOffItalia 7 – Undicesima puntata del 08/11/2019 – La nuova stagione del talent più dolce che c’è. : I dolci sono tornati nei forni di Real Time. Questa sera, alle 21:10, Undicesima puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi che, quest’anno ritorna per la sua settima edizione. Diciotto concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, entreranno per la prima volta questa sera nel tendone per cercare di vincere la sfida più dolce d’Italia. ...

Bake Off Italia 7 - ospiti e anticipazioni dell'8 novembre 2019 : La settima edizione di Bake Off Italia cerca di tornare alla normalità dopo la polemica esplusione di Rosario la scorsa settimana e dopo l'eliminazione di Antonino, a sua volta perfetta incarnazione dell'ottimo concorrente del baking show di Real Time. Il conto alla rovescia per la finalissima è (finalmente) iniziato e con l'11esima puntata si inizia ormai davvero a fare sul serio e a delineare il quadro dei migliori.prosegui la letturaBake ...