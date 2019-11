Bad North | Jotunn Edition è il nuovo titolo gratuito disponibile ora su Epic Games Store

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 22 novembre 2019) Dopo The Messenger, il gioco strategico Badè attualmente ilsue lo sarà fino al 29 novembre.In Badfarete del vostro meglio per difendere il vostro regno da un'orda di invasori vichinghi. Sarete in grado di posizionare e spostare le truppe in modo da respingere efficacemente i nemici. La particolarità è che se perderete in battaglia un comandante esso non sarà più. Aspettatevi quindi isole generate proceduralmente e potenziamenti sbloccabili da usare sulle vostre truppe.La prossima settimana invece il gioco cheoffrirà gratuitamente sarà Rayman Legends. Nel gioco platform-action, correrete attraverso oltre 100 mappe e potrete connettervi con gli amici per portare a termine una varietà di sfide attraverso partite classificate.Leggi altro...