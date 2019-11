Avviso dell'Aeronautica Militare per il forte maltempo in arrivo al Nord-Ovest

Agenzia delle entrate : Avviso indirizzo di residenza è valido? : Agenzia delle entrate: avviso indirizzo di residenza è valido? L’Agenzia delle entrate invia un avviso o una notifica presso l’indirizzo di residenza di un contribuente e non all’indirizzo del domicilio fiscale dello stesso. L’avviso o la notifica della cartella esattoriale, in questo caso, è ugualmente valido? Oppure è presente un vizio di forma in grado di annullare tutto il procedimento avviato mettendone in dubbio la regolarità? Proviamo ...

Acqua Nestlé Vera ritirata dal mercato - l’Avviso del Ministero della Salute : ecco il lotto interessato : Bottigliette di Acqua Nestlé Vera Naturae sono state ritirate dal mercato per sospetta non conformità microbiologica. A dare notizia del richiamo di un lotto del prodotto è il sito del Ministero della Salute. Ad essere interessato dalla misura è il numero di lotto 9303842201, con data di scadenza 10/2020. Si tratta di bottigliette da 50 cl, prodotte dalla Sanpellegrino Spa nello stabilimento di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Motivo del ...

Rischio presenza allergene. Farina richiamata dai negozi : l’Avviso del Ministero della Salute : La segnalazione riguarda la Farina di grano tenero tipo 00 bio ‘Bongiovanni s.r.l.’. Il prodotto è realizzato da Iftea s.r.l. nello stabilimento di via Cà del Vento 35 di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. L'avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute ed è determinato dal Rischio allergeni.Continua a leggere

Farina 00 richiamata dai supermercati : l’Avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI] : Farina richiamata dal mercato. L’avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute e riguarda la “Farina di grano tenero tipo 00 Bio” del marchio BONGIOVANNI SRL per rischio allergeni. Nello specifico il prodotto è venduto in confezioni da 1 Kg, 5 Kg e 25 Kg. Il lotto richiamato è il numero 00FT0019/0702 mentre la data di scadenza è 22-02-2020. Il motivo del richiamo è legato alla “contaminazione crociata da ...

Acqua Nestlé Vera ritirata dal mercato : l’Avviso del ministero della Salute : Acqua Nestlé Vera Naturae richiamata per sospetta contaminazione batterica. l’avviso è apparso sul sito del ministero della Salute, che ha pubblicato il richiamo di un lotto di Acqua minerale a marchio Nestlé Vera per una non conformità microbiologica. Il prodotto interessato è distribuito in bottiglie in pet da 50 cl.Continua a leggere

Allerta Meteo - Avviso e bollettini della protezione civile per il nuovo peggioramento : sarà un Martedì di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica apporta condizioni di diffuso maltempo da stasera sul Nord-Ovest dell’Italia, in graduale estensione, nella giornata di domani, sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini, scendendo fino a quote collinari sul Piemonte sud-occidentale. Sulla base ...

Allerta Meteo - pesantissimo Avviso della Protezione Civile per Domenica 17 Novembre : i BOLLETTINI fanno paura : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica che sta interessando il nostro Paese, mantiene condizioni di diffuso maltempo su gran parte della penisola, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, e con nevicate sulle regioni settentrionali. Questa fase di maltempo sarà anche caratterizzata da una sostenuta ventilazione meridionale responsabile di mareggiate sulle coste esposte ed un successivo rialzo termico. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - Avviso e BOLLETTINI della protezione civile per il weekend : allarme resta ROSSO : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia con condizioni di generale maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, sulle regioni centro-settentrionali, in estensione a quelle meridionali. La fase di maltempo sarà accompagnata anche da un consistente rinforzo dei venti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Allerta Meteo - pesantissimo Avviso della protezione civile per Venerdì 15 : allarme ROSSO al Nord/Est - arancione anche sull’alto Tirreno e giallo in altre 7 Regioni. I bollettini : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura atlantica, raggiungerà oggi il nostro paese, portando condizioni di generale maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione domani alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul Nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Intensa perturbazione con temporali - vento forte e neve anche a quote basse. L'Avviso dell'Aeronautica Militare. : Una nuova vasta perturbazione si sta progressivamente avvicinando alla nostra penisola e nelle prossime ore apporterà un marcato peggioramento del tempo a cominciare dal Nord-Ovest. Piogge e...

Allerta Meteo - nuovo pesante Avviso della protezione civile : forte maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Allerta Meteo - Avviso e BOLLETTINI estremi della protezione civile : allarme ROSSO al Sud per il “Ciclone Mediterraneo” : Allerta Meteo – Una vasta e profonda saccatura insiste sulla nostra penisola, accentuando il tempo perturbato, specie al sud con contributo di correnti nord-africane. Da domani, il centro di questa importante depressione si porterà sul tirreno centro-meridionale ed estenderà i fenomeni su gran parte del territorio, intensificando ulteriormente la ventilazione ed in generale incrementando le precipitazioni che potranno risultare ...

Allerta Meteo - l’Avviso della protezione civile per la Tempesta Mediterranea : bollettini pesantissimi - allarme ARANCIONE per Lunedì al Sud : Allerta Meteo – Un profondo centro depressionario, posizionato attualmente tra la Sardegna e le isole Baleari, scendendo verso il Nord Africa, innescherà un intenso flusso di correnti meridionali, fortemente perturbate, che impatteranno sulle regioni ioniche italiane. Dal pomeriggio di Lunedì, e per gran parte della giornata di martedì, precipitazioni temporalesche, con particolari caratteristiche di persistenza e intensità, interesseranno ...

Avviso dell'Aeronautica Militare : da domani venti di tempesta e precipitazioni eccezionali : Una intensa ondata di maltempo colpirà l'Italia dalla giornata di Lunedì in seguito alla formazione di un ciclone mediterraneo (ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui). Piogge, temporali e...