Atalanta | Zapata ko | contro la Juventus con Muriel | Papu Gomez e Pasalic in attacco

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ultima seduta di allenamento oggi per l’che aspetta ladomani, 23 novembre, al Gewiss Stadium alle ore 15. Gasperini e Sarri non avranno a disposizione i propri bomber principi: Cristiano Ronaldo e Duvanhanno ceduto a problemi fisici e non sono stati nemmeno convocati. Due perdite importantissime per le squadre, ma a pesare di più potrebbe essere quella del colombiano visto che i bergamaschi non hanno a disposizione nemmeno Ilicic e Malinovskyi, entrambi squalificati. Possibile che, da oltre un mese alle prese con un infortunio muscolare, non sia stato rischiato in vista del match di Champions League della prossima settimana con la Dinamo Zagabria. Una sfida da dentro o fuori. Pessime notizie per i nerazzurri che affronteranno così la migliore difesa del campionato senza buona parte del migliordell’intera serie A. Servirà un’altra impresa agli ...

