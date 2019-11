Atalanta-Napoli Primavera | risultato finale e formazioni ufficiali

DIRETTA / Atalanta-Napoli Primavera : formazioni ufficiali e risultato in tempo reale : DIRETTA / Atalanta-Napoli Primavera: Sportitalia LIVE streaming. risultato in tempo reale 1-0 Atalanta-Napoli Primavera STREAMING – Sta per andare in scena il match tra Atlanata e Napoli. L’anticipo è valido per la Giornata n° 9 del campionato Primavera 1. I padroni di casa, squadra capolista del campionato dei più piccini, sono chiamati a confermare la […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA / Atalanta-Napoli Primavera: formazioni ...

Mattino : ci sono voluti 20 giorni per ammettere che su Napoli-Atalanta avevano ragione Ancelotti e De Laurentiis : Il tempo della diplomazia è finito, Ancelotti adesso preferisce il muso duro Commenta così il Mattino l’intervento dell’allenatore del Napoli al forum organizzato a Roma tra arbitri e dirigenti dei club di Serie A per fare chiarezza sull’utilizzo della Var. Ancelotti mette alle strette Rizzoli con una domanda diretta, a bruciapelo, ed ottiene un ammissione. «Abbiamo commesso un errore in Napoli-Atalanta» Ci ha messo ...

Rizzoli : «Errore in Napoli-Atalanta - l’arbitro doveva ammonire o espellere Llorente» : Lungo botta e risposta ieri tra l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e il designatore degli arbitri Rizzoli durante il forum organizzato a Roma in cui, come abbiamo scritto, Rizzoli ammette che vi sia stato un errore in Napoli-Atalanta. Quello che durante il forum non spiega è quale sia stato l’errore, lo chiarisce al termine incalzato dalla domanda di un giornalista. La partita andava sospesa, questo è chiaro, ma non per i motivi ...

Per Napoli-Atalanta De Laurentiis pagò il premio partita - la considerò una vittoria : Per il Napoli, la partita con l’Atalanta non è mai finita in pareggio. Fu una grande prestazione da parte dei calciatori. Una partita pesantemente condizionata dall’arbitraggio di Giacomelli come oggi confermato dal designatore Nicola Rizzoli che ha ammesso l’errore: la partita andava interrotta sull’atterramento di Kjaer su Llorente. Poi, andando a vedere il Var, avrebbe potuto optare per il rigore o per la punizione in ...

Serie A – Il fallo di mano e la dura ammissione ad Ancelotti - Rizzoli svela : “Napoli-Atalanta? Abbiamo sbagliato” : Rizzoli risponde ad Ancelotti e analizza le problematiche legate al fallo di mano Si è tenuto oggi il Forum “Var, arbitri e capitani”, evento organizzato dalla Figc. Dopo i dubbi esposti da Carlo Ancelotti sull’arbitraggio ed il Var, Nicola Rizzoli ha voluto fare chiarezza, ammettendo, in un primo momento di aver sbagliato in “Napoli-Atalanta”, per poi rispondere alle affermazioni del tecnico del Napoli: ...

Rizzoli : «Napoli-Atalanta - abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var» : Rizzoli: «Napoli-Atalanta, abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var» Carlo Ancelotti ha portato la sua domanda al forum sul Var in corso a Roma col designatore Nicola Rizzoli, club allenatori e giocatori. L’allenatore del Napoli è intervenuto: «Il problema principale è: chi arbitra le partite, il direttore di gara, o il Var? Io so che Rocchi e Orsato arbitrano le partite, altri magari più giovani no. Il Var deve essere di supporto, ...

Rizzoli dà ragione ad Ancelotti : «Napoli-Atalanta - il gioco andava interrotto» : Rizzoli dà ragione ad Ancelotti su Napoli-Atalanta. Carlo Ancelotti ha portato la sua domanda al forum sul Var in corso a Roma col designatore Nicola Rizzoli, club allenatori e giocatori. L’allenatore del Napoli è intervenuto: «Il problema principale è: chi arbitra le partite, il direttore di gara, o il Var? Io so che Rocchi e Orsato arbitrano le partite, altri magari più giovani no. Il Var deve essere di supporto, non deve decidere se ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e Atalanta obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...

La Roma stende il Napoli 2-1 Giallorossi terzi da soli in attesa dell'Atalanta : La Roma stende il Napoli all’Olimpico 2-1 grazie alle reti di Zaniolo (terzo centro in campionato, a segno nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa) nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik (quinto centro) ad accorciare il risultato nel secondo tempo, e stacca