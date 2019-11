Atalanta | la sorprendente promessa del Papu Gomez | “se vinciamo lo scudetto | smetto il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il capitano dell’ha rivelato di essere pronto a ritirarsi immediatamente nel caso in cui i nerazzurri dovessero vincere loL’ormai è entrata stabilmente nel novero delle big della nostra Serie A, i risultati confermano questa tesi e la partecipazione in Champions sta lì a dimostrarlo. Fabio Ferrari/LaPresse Il sogno ottavi è ancora lì a portata di mano, ma sarà complicato riuscire a realizzarlo, considerando la difficile situazione di classifica. Prima di concentrarsi sul match contro la Dinamo, la squadra di Gasperini riceva in casa la Juventus, un match che ilha analizzato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “siamo pronti ad affrontare la Juve, abbiamo assottigliato il gap negli ultimi anni. Dopo i tante sconfitte, ultimamente in casa non abbiamo mai perso e l’anno scorso abbiamo sempre segnato. L’Europa ti prepara ad ...