Atalanta-Juventus | Sarri | “Ronaldo non ci sarà Pjanic sta bene | su Cuadrado e Rabiot…”

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Highlights Atalanta-Juventus 1-3 : video - gol e sintesi. Dybala e Higuain sorprendo una grande Dea : Questa volta la Juventus se l’è vista davvero brutta. L’Atalanta, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, ha messo sotto gli otto volte campioni d’Italia per quasi 70 minuti, con la sola colpa di non arrotondare il punteggio dopo il gol del vantaggio di Gosens. I bianconeri, quindi, sono rimasti in partita, cambiando marcia negli ultimi 20 minuti, andando a segno ben tre volte, due volte con Higuain (al termine di una prova ...

Juventus ribalta Atalanta - vince in rimonta 3-1 : La Juventus ribalta l'Atalanta 3-1 nella tredicesima giornata di Serie A e consolida il primato in classifica. Una doppietta di un decisivo Higuain

Juventus – Atalanta ko : Cristiano Ronaldo si congratula con i bianconeri : Cristiano Ronaldo si congratula con i suoi compagni di squadra per la vittoria della Juventus contro l’Atalanta Nonostante una prestazione non troppo brillante, la Juventus ha trionfato oggi a Bergamo contro l’Atalanta col risultato di 1-3. Grande assente Cristiano Ronaldo, che come preannunciato da Sarri ieri in conferenza stampa è rimasto a Torino per recuperare un problema fisico. L’attaccante portoghese ha comunque ...

VIDEO – Atalanta vs Juventus – Episodio clamoroso a favore della Juve. Mani di Cuadrado - il VAR non vede e parte l’azione del 2-1 : Episodi assai contrastanti hanno deciso la partita determinandone il risultato. clamoroso quanto accaduto a dieci minuti dal termine. Cose viste, riviste e che vedremo sempre, insomma. In settimana abbiamo assistito al duro confronto Rizzoli-Ancelotti. Si è discusso soprattutto di VAR: chi prende le decisioni? Arbitro o l’omino che vede la partita al monitor di servizio? Chiedeva Ancelotti. La sentenza è fuori discussione: ...

Atalanta-Juventus 1-3 - voti e pagelle bianconere : Higuain il migliore - Khedira in affanno : Atalanta-Juventus si è conclusa con il risultato di 1-3 a favore dei bianconeri, ma non ci sono tanti voti alti nelle pagelle bianconere di questo match. La Juventus si è presa i tre punti a Bergamo ma ha sofferto davvero tantissimo contro l'undici di Gasperini, che ha sciupato un rigore al 18' con Barrow. L'Atalanta ha tenuto molto bene il campo, giocando una grande gara e sicuramente meritando molto di più dei bianconeri, apparsi molto ...

Vittorio Feltri dopo Atalanta-Juventus attacca : "Bello vincere con un colpo di mano - vero?" : No, a Vittorio Feltri, tifosissimo dell'Atalanta, non è andata giù una decisione arbitrale di Gianluca Rocchi, che ha diretto il match tra i bergamaschi e la Juventus, vinto in rimonta dai bianconeri per 3-1. Vantaggio per l'Atalanta, che in precedenza aveva anche sprecato un rigore. Dunque, al 74es

Atalanta-Juventus - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : “E’ stata una bella partita, di ritmo e di intensita’. Abbiamo iniziato bene, ma dopo il rigore ci siamo persi. Abbiamo pensato al resto piu’ che a giocare a calcio. Per un pezzo di partita ci ha fatto soffrire l’Atalanta. Fortunati a trovare il pareggio in un’azione confusa, poi il merito di giocare bene i minuti finali”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport al termine ...

Atalanta-Juventus - Gasperini elogia la sua squadra e si lamenta della poca chiarezza sui falli di mano : Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Juventus 1-3, tredicesima giornata del campionato di Serie A, ha commentato la prestazione della sua squadra, ai microfoni di Sky Sport: “Una grande Atalanta fino al pareggio, meritavamo nettamente la vittoria. Assenze? Bisogna menzionare quelli che hanno giocato e hanno giocato bene. Loro hanno preso morale dopo l’1-1, dopo abbiamo reagito ma la qualità degli attaccanti della ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Atalanta-Juventus 1-3 - Higuain e Dybala rimontano la Dea : La Juventus non brilla, ma vince: è questo il responso del match valido per il 13° turno di Serie A a Bergamo tra l’Atalanta e la Vecchia Signora. Gli uomini di Maurizio Sarri, andati sotto nel punteggio per via della marcatura del tedesco Robin Gosens al 56′, sono riusciti a ribaltare lo score grazie alle segnature degli argentini Gonzalo Higuain (doppietta al 74′ e all’82’) e Paulo Dybala al 92′. Una partita ...