Atalanta Juventus probabili formazioni | c’è Ronaldo | tre novità dal 1′

Atalanta-Juventus - probabili 11 in campo : Pjanic e Matuidi recuperati - chance per Danilo : Atalanta-Juventus è il match che aprirà la 13^ giornata di serie A. Due formazioni che vanno a caccia di un successo che darebbe ancor più sostanza alla loro classifica e che nel frattempo terrebbe alto il morale in attesa dei prossimi impegni di Champions League. La Juventus continua a comandare la classifica, anche se l'Inter di Conte tallona i bianconeri. Sarà un bel duello per lo scudetto fino alla fine. L'Atalanta di Gasperini sta invece ...

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus : Ronaldo rientra tonificato : La Juventus nella 13^ giornata del massimo campionato italiano gioca a Bergamo sabato alle 15:00, in una partita davvero difficile contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Con il rientro a Vinovo dei calciatori dai tanti impegni in nazionale e con un Rolando tonificato dalla tripletta segnata con il suo Portogallo contro la Lituania, Sarri ha a disposizione la rosa per preparare la gara con in nerazzurri ai primi posti della classifica di serie ...

Atalanta-Juventus : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Sabato 23 novembre (ore 15.00) si gioca Atalanta-Juventus, match valido per la tredicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali, ricomincia il campionato con una partita davvero imperdibile e che ha sempre regalato grandi emozioni, i bianconeri fanno visita agli orobici in uno scontro fondamentale per la classifica: i Campioni d’Italia si presentano da primi della classe con un punto ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e Rabiot ancora a parte : Pjanic pronto per l’Atalanta : La Juventus continua a viaggiare veloce verso la sfida di sabato prossimo alle 15 contro l’Atalanta. Seduta di allenamento pomeridiana per i bianconeri che oggi hanno riaccolto anche Cuadrado, ultimo a rientrare dagli impegni con le varie Nazionali. Maurizio Sarri ha così potuto lavorare con tutto il gruppo alla Continassa e iniziare a pensare seriamente alla pericolosa partita contro i bergamaschi di Gasperini. ancora buone notizie dagli ...

Atalanta-Juventus - streaming e tv : dove vedere la 13a giornata di Serie A : dove vedere Atalanta – Juventus streaming e tv, 13a giornata Serie A streaming Atalanta Juventus| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Atalanta Juventus arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 23 novembre alle 15.00. Atalanta Juventus in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però ...

Rocchi per Atalanta-Juventus - Roma-Brescia a Di Bello : Arbitri, assistenti, IV ufficiali, v.a.r. e a.v.a.r. che dirigeranno le gare valide per la 13/a giornata del campionato di serie A in programma domenica 24 novembre alle 15.00. Atalanta-Juventus (sabato 23/11, ore 15.00): Rocchi di Firenze (Peretti-Cecconi/IV: Doveri; var: Aureliano, avar: Carbone); Bologna-Parma (ore 12.30): Abisso di Palermo (Tegoni-Ranghetti/IV: Ghersini; var: Pasqua, avar: Preti); Verona-Fiorentina: Giua di Pisa ...

Juventus - infortunio Pjanic : la reale situazione in vista dell’Atalanta! : infortunio Pjanic- Punto interrogativo sull’ attuale condizioni di Miralem Pjanic in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Il centrocampista bosniaco, uscito anzitempo dal campo durante Bosnia-Italia, potrebbe alzare bandiera bianca in vista del match contro i bergamaschi. Punto interrogativo e prossimi giorni decisivi. Lo staff medico bianconero valuterà con calma il da farsi nel corso delle prossime ore, ma la ...

Serie A - ecco dove seguire Atalanta-Juventus in tv : Atalanta Juventus Sky o DAZN – Il primo anticipo del sabato propone la sfida tra Atalanta e Juventus. Il match si preannuncia complicato per i bianconeri, che proveranno a mantenere la vetta della classifica a discapito dell’Inter, mentre i nerazzurri vogliono ripartire dopo l’inatteso ko contro il Cagliari in Sardegna. La Juventus attende il ritorno di […] L'articolo Serie A, ecco dove seguire Atalanta-Juventus in tv è stato ...

Atalanta Juventus probabili formazioni : De Sciglio dal 1' - tripla novità per Sarri! : Atalanta Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per la sfida di sabato pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Come noto, Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro e forse Pjanic, usciti acciaccati dai match delle rispettive Nazionali. Il terzino brasiliano dovrà stare fuori per circa 15 giorni, contro l’Atalanta spazio per De Sciglio sulla fascia sinistra. In porta confermato Szczesny; terzino destro Cuadrado, con Bonucci e De Ligt coppia ...

Juventus verso l'Atalanta : Matuidi recuperato - Rabiot affaticato - migliora Alex Sandro : Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per preparare la gara di sabato contro l'Atalanta. Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Juan Cuadrado che rientrerà domani. Dunque la preparazione è entrata nel vivo e il tecnico ha potuto cominciare a fare le prime valutazioni di formazione: per l'allenatore sono arrivate buone notizie. Infatti Blaise Matuidi oggi si è allenato con i compagni ed è a ...

Probabili formazioni Atalanta-Juventus : Muriel è in dubbio - Pjanic ha noie muscolari : Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A si prepara a tornare in campo per la tredicesima giornata. Il turno si aprirà con il match tra Atalanta e Juventus che si affronteranno sabato 23 novembre alle ore 15:00. Sono previste diverse assenze da ambo le parti: Gasperini dovrà rinunciare sicuramente a Ilicic e Malinovskyi per squalifica, e allo stesso tempo rischia di non poter contare nemmeno su Muriel. Quest'ultimo, infatti, non è stato ...

Verso Atalanta-Juventus - capitolo infortuni : tripla assenza per Sarri! : ATALANTA JUVENTUS- Pochi giorni alla super sfida tra Atalanta-Juventus, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di mantenere la vetta della classifica, con Inter impegnata nella sfida contro il Torino. Sarri dovrà fare a meno di Matuidi e Alex Sandro. Il primo ha rimediato una leggera frattura alla cartilagine della costola, e il suo ritorno potrebbe concretizzarsi solamente in vista della ...

Infortunio Muriel - ansia in casa Atalanta : a rischio la gara con la Juventus : Infortunio Muriel – Uno dei big match della prossima giornata sarà Atalanta-Juventus. Problemi in vista per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea rischia di dover fare a meno di Luis Muriel. L’attaccante avrebbe dovuto essere titolare nell’amichevole contro l’Ecuador, ma non è sceso in campo. E’ stata la stessa Colombia a spiegare il forfait come “decisione medica”. Resta da capire il tipo di ...

Juventus - ripresi gli allenamenti in vista dell'Atalanta : Pjanic lavora a parte : Dopo due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, quest'oggi, la Juventus è tornata alla Continassa per riprendere ad allenarsi in vista della gara di sabato contro l'Atalanta. Il tecnico toscano ha ritrovato Cristiano Ronaldo, ma all'appello mancano ancora diversi nazionali, la maggior parte dei quali tornerà nella giornata di mercoledì. Dunque la preparazione entrerà nei dettagli della partita di sabato solo nei prossimi giorni, quando il ...