Ascolti Tv giovedì 21 novembre

Ascolti TV | Giovedì 14 novembre 2019. Solo il 13.7%-8.7% per Adrian. Un Passo dal Cielo chiude con il 22.3% - A Raccontare Comincia Tu con l’8.2% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share e Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 The Avengers ha interessato 995.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 The Transporter ha catturato l’attenzione di 1.515.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 7 novembre 2019. Male Celentano (Live 15.41% - Adrian 10.44%). Un Passo dal Cielo 19.95%. Carrà cala al 4.65% : Adriano Celentano Nella serata di ieri, Giovedì 7 novembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.407.000 spettatori pari al 19.95% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 22.44 – la prima puntata di Adrian Live – Questa è la Storia ha raccolto davanti al video 3.869.000 spettatori pari al 15.41% di share (presentazione di 1 minuto: 3.675.000 – 14%; contatti: 8.643.000), mentre Adrian ha ottenuto ...

