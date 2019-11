Arriva il Digital Media Fest | tra i più attesi Monica Guerritore | Violante Placido e

Manovra - Arriva il domicilio digitale : multe via web : Entro il 2022 ogni cittadino avrà la sua identità digitale. È l’obiettivo a cui mira il ministero dell’Innovazione, guidato da Paola Pisano, che per sbloccare lo Spid (il sistema pubblico di identità digitale) ha presentato un emendamento alla Manovra

Multe via web per raggiungere ogni cittadino : Arriva il domicilio digitale : Multe che raggiungono i citadini semplicemente e implacabilmente con una email? Una piattaforma per la notifica digitale della P.a, su cui ricevere atti amministrativi come le Multe e le...

Facebook debutta nei pagamenti digitali - negli Usa Arriva il servizio "Pay" : Via questa settimana negli Stati Uniti allo strumento che consentirà di effettuare pagamenti e di inviare e ricevere denaro tra le app collegate della galassia guidata da Mark Zuckerberg

Arriva il bonus tv per il nuovo digitale terrestre : come funziona : Televisore (Getty Images) Nel 2022 si partirà ufficialmente con il digitale terrestre 2.0, e da dicembre Arriva il bonus tv per l’acquisto di nuovi dispositivi. Nella fase attuale di transizione, infatti, gli utenti dovranno già cominciare a provvedere alla sostituzione o all’adeguamento dei televisori per riuscire a ricevere il segnale del nuovo standard di trasmissione televisivo Dvb T2, e il governo ha così stanziato un fondo triennale da 151 ...

Microsoft - un browser per salvarci dal caos digitale. Arriva il nuovo Edge : Il 15 gennaio l'azienda fondata da Bill Gates lancia l’ultima versione del software per navigare sul Web. Basata stavolta su tecnologia di Google, aiuta a proteggersi degli stessi colossi della Silicon Valley. "Dovremmo tutti chiederci quando abbiamo smesso di usare il web e...

Aggiornate WhatsApp - è Arrivato il blocco con impronta digitale : ecco come funziona : Il blocco di WhatsApp tramite impronta digitale è finalmente realtà e a darne notizia è la stessa azienda tramite un breve comunicato stampa pubblicato nel suo blog. L'articolo Aggiornate WhatsApp, è arrivato il blocco con impronta digitale: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Moda - Arriva Virgo : impronte digitali per i beni di lusso : Moda, arriva la piattaforma Virgo per certificare l'autenticità dei beni di lusso. La piattaforma Virgo è stata realizzata con il contributo di Temera