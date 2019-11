ArcelorMittal | quel precedente del “mancato acquisto” di 2 aziende siderurgiche di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il gruppoè già stata accusata di non rispettare gli impegni in Italia. È già accaduto nel 2008 in una vicenda legata all’accordo di acquisizione di Metalsider e Sidermed, due controllate di Finmasi Group, azienda siderurgica con sede a Modena: una vicenda per la quale è stata condannata in primo grado, con la conferma in appello, a versare un risarcimento di 23 milioni 745mila euro all’impresa emiliana ritenuta danneggiata per un “inadempimento contrattuale”. La vicenda, che risale all’epoca del crac Lemhan Brothers e al periodo di crisi conseguente, come si legge nelle carte della causa civile, per una parte è già stata definita in Cassazione e per l’altra,la che riguarda l’importo definitivo di fatto già pagato ma immobilizzato nelle casse della Finmasi, è in attesa del giudizio della Suprema Corte. Dagli atti risulta infatti che dal 2007 ...

