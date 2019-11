Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10 | Ben Warren in pericolo di vita?

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 : Miranda Bailey perde il bambino : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09: la Bailey ha un aborto spontaneo L’ultima puntata di Grey’s Anatomy dell’anno ha portato in scena un’enorme quantità storyline che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso fino al 23 gennaio. Proprio in questa data, il Medical-Drama tornerà in onda con uno speciale di due ore che consisterà in un crossover con Station 19. Sebbene l’intero episodio sia stato ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 : in arrivo un finale shock! : Grey’s Anatomy 16×09: l’ultimo episodio dell’anno sarà uno “shock” Dopo otto puntate all’insegna dell’incertezza e del cambiamento, la sedicesima edizione di Grey’s Anatomy è già arrivata al tanto atteso episodio conclusivo della prima parte di stagione. Un appuntamento tanto irrinunciabile quanto temuto dai più affezionati telespettatori del Medical-Drama, che – come da tradizione ...

Le Anticipazioni sul finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 16 - Meredith torna in corsia : trama - promo e foto : Giovedì 21 novembre va in onda su ABC, negli Stati Uniti, il finale di metà stagione di Grey's Anatomy 16, l'ultimo episodio prima della tradizionale pausa invernale nella programmazione americana che vedrà la serie fermarsi fino all'inizio del 2020. Il precedente episodio 16x08 dall'effetto amarcord ha risolto la vicenda giudiziaria della protagonista Meredith Grey col giudizio favorevole della commissione medica sulla sua abilitazione ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×14 e 15×15 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera su La7, in prima visione in chiaro, andranno in onda due nuove puntate della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Un appuntamento a lungo atteso perché teatro di un clamoroso record. Con la 15×15 il telefilm raggiungerà, infatti, i 332 episodi totali entrando a pieno titolo nella storia della televisione mondiale come Medical-Drama più longevo di tutti i ...

GREY’S ANATOMY 16×4 - Anticipazioni : “Piovono uomini” - news e trama : Lunedì 18 novembre 2019 alle 21.05 su Fox Life va in onda il quarto episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, intitolato Piovono uomini (It’s Raining Men). Di seguito le anticipazioni sulla puntata in questione. GREY’S ANATOMY 16: “Piovono uomini”, spoiler Malgrado Meredith non avesse nessuna intenzione di attaccare il Grey Sloan Memorial, la stampa usa le sue dichiarazioni per denunciare il sistema sanitario americano con un ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×04 su Sky : notizia shock per Miranda : Grey’s Anatomy 16×04 su FoxLife: la trama Lunedì 18 novembre su FoxLife, alle 21.00, andrà in onda Grey’s Anatomy 16×04. Una puntata ricca di colpi di scena e rivelazioni del tutto inaspettate. L’episodio, intitolato “It’s Raining Men”, si concentrerà in particolare sul personaggio di Miranda Bailey. Il capo di chirurgia, attualmente alle prese con la carenza di organico nel suo ospedale, affronterà una nuova crisi. Come emerso ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×08 : Meredith è di nuovo un chirurgo : Grey’s Anatomy 350° episodio: l’ultima udienza di Meredith Grey Più di un semplice episodio, più della puntata dei record, Grey’s Anatomy 16×08 verrà ricordata come una vera e propria lettera d’amore dedicata ai fan storici del Medical-Drama. Un episodio che coniuga tutti gli elementi che hanno fatto di Grey’s Anatomy il telefilm più longevo e seguito del panorama televisivo americano. È il 350° episodio, è il giorno ...

Grey’s Anatomy 16X09 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X09 va in onda sulla ABC americana giovedì 21 novembre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X09: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 16X09 si intitola Let’s All Go to the Bar ispirato all’omonimo brano dei Deer Tick, che tradotto in italiano significa “andiamo tutti al ...

GREY’S ANATOMY 16×3 - Anticipazioni : “Riuniti” - news e trama : Riuniti (Reunited) è il terzo episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, che Fox Life manda in onda lunedì 11 novembre 2019 alle 21.05. Si tratta di una delle puntate più attese dai fan per via di due guest star d’eccezione: Alyssa Milano e Holly Marie Combs, di nuovo insieme dopo tredici anni dalla conclusione della serie fantasy Charmed (in Italia conosciuta come Streghe). GREY’S ANATOMY 16: “Riuniti”, spoiler Al Grey Sloan ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×12 e 15×13 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Continua, inarrestabile, il grande successo della programmazione italiana di Grey’s Anatomy. Il Medical-Drama, in onda ogni lunedì su La7, non smette infatti di appassionare il pubblico con straordinari colpi di scena e puntate cariche di pathos e adrenalina. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana, che ha portato in scena il triste epilogo della storyline riguardante ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×03 su Sky : la Bailey contro Meredith : Grey’s Anatomy 16×03 su FoxLife: la trama Lunedì 11 novembre, su Fox Life alle 21.00, andrà in onda un nuovo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Una puntata che promette di affrontare i numerosi temi rimasti in sospeso durante l’episodio precedente. L’episodio dal titolo “Reunited” si colloca, inoltre, nell’ambito del progetto “Cast from the Past” che si propone di riunire membri del cast e team creativi di serie televisive e ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 : è amore tra Jackson e Vic? : Grey’s Anatomy 16×09: la trama dell’ultimo episodio del 2019 La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy si sta lentamente avvicinando alla consueta pausa invernale. Giovedì 21 novembre, sulla ABC, andrà infatti in onda l’ultimo episodio del 2019 che proporrà – come di consueto per i mid-season finali targati Shondaland – colpi di scena entusiasmanti che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino a ...

Grey’s Anatomy 16X08 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X08 va in onda sulla ABC americana giovedì 14 novembre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X08: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X08 si intitola My Shot ispirato all’omonimo brano del musical Hamilton, che tradotto in italiano significa “La Mia Occasione”. L’emittente ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×10 e 15×11 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera, su La7, andranno in onda due nuove puntate della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Il famoso Medical-Drama tornerà ad appassionare i telespettatori italiani a partire dalle 21.20. Molti i temi trattati e gli sviluppi inaspettati che riguarderanno i più famosi medici di Seattle e la loro vita privata. Grazie alle due puntate odierne verranno infatti affrontati gli ...