Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 | Miranda Bailey perde il bambino

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 22 novembre 2019)Grey’s16×09: laha un aborto spontaneo L’ultima puntata di Grey’sdell’anno ha portato in scena un’enorme quantità storyline che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso fino al 23 gennaio. Proprio in questa data, il Medical-Drama tornerà in onda con uno speciale di due ore che consisterà in un crossover con Station 19. Sebbene l’intero episodio sia stato caratterizzato da straordinarie rivelazioni che hanno coinvolto tutti i protagonisti, la storyline che più delle altre ha colpito i fan è quella che riguarda. Il capo di chirurgia, durante una visita al Capitano Herrera, ha infatti accusato un malore. La donna, sottoposta alle necessarie visite, ha quindi scoperto di aver perso ilche portava in grembo. Un duro colpo per l’amatissima “Nazista” che sopraffatta ...

zazoomnews : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09: in arrivo un finale shock! - #Anticipazioni #Grey’s #Anatomy - zazoomblog : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09: in arrivo un finale shock! - #Anticipazioni #Grey’s #Anatomy - zazoomnews : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09: in arrivo un finale shock! - #Anticipazioni #Grey’s #Anatomy -