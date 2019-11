Anticipazioni americane Grey' s Anatomy 16x10 | Jackson Avery e Ben Warren in pericolo

Beautiful - Anticipazioni americane 25-29 novembre : Shauna sorprende Ridge con un bacio : Le trame americane di Beautiful hanno subito diversi rallentamenti negli ultimi giorni a causa di cancellazioni dovute a sport e politica. Saranno previste ulteriori novità nella programmazione dal 25 al 29 novembre quando ci saranno due sospensioni, in occasione del giorno del Ringraziamento e, successivamente, per trasmettere una partita di football. A farne le spese saranno le dinamiche della soap, proprio in un periodo particolarmente ...

Beautiful Anticipazioni americane : La terribile rivelazione di Hope a Ridge : "Thomas è morto!" : Il Forrester scoprirà dei disdicevoli programmi di suo figlio - Douglas in cambio di sesso con la Logan -ma anche del tragico incidente che l'ha condotto alla morte!

Anticipazioni americane Beautiful : Ridge decide di chiudere il matrimonio con Brooke : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane della soap opera Beautiful. Gli sceneggiatori continuano a costruire una trama decisamente ricca di colpi di scena e di grandi novità che vede tra i protagonisti l'amatissima coppia composta da Ridge e Brooke. I due da un po' di tempo stanno affrontando una difficile situazione dal punto di vista sentimentale e vedremo che nel corso dei prossimi ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Shauna trascorre il Ringraziamento con Ridge : Sarà un Ringraziamento diverso dal solito quello che attenderà i protagonisti di Beautiful a causa dei continui scontri tra alcuni membri delle famiglie Forrester e Logan. Nelle prossime puntate, infatti, Brooke fermerà Hope appena prima che lei riesca a svelare il segreto sulle sorti di Thomas, dopo la sua caduta nel contenitore dell'acido. E anche se il rampollo Forrester ricomparirà davanti alla ex moglie proprio quando lei penserà di averlo ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : Thomas ferisce Steffy : Beautiful puntate americane: Steffy viene a conoscenza della proposta indecente di Thomas Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda in America, vedremo Steffy scoprire qualcosa di sconvolgente su Thomas. Quest’ultimo, creduto m0rto da Hope e Brooke, riapparirà vivo e vegeto. Come vi abbiamo già anticipato, durante un violento scontro con la Logan, i […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: Thomas ferisce ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : il matrimonio di Ridge e Brooke è finito : Le Anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane concedono ampio spazio alle conseguenze della caduta di Thomas Forrester nella vasca dell'acido. Nei prossimi giorni, infatti, Hope sarà decisa a confessare a Ridge la verità sul terribile avvenimento ma, proprio nel momento della verità, sarà Brooke a convincerla a fermarsi. La giovane Logan si troverà, così, a fare i conti con lo sconforto più totale, lottando con il suo senso di ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate Americane : Hope adotta Douglas! : Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: Hope riesce ad ottenere la custodia di Douglas, non prima di tantissime peripezie che la portano addirittura a compromettere il suo legame con Liam. L’ossessione della ragazza diventa un problema per tutti… A Beautiful le vicende di Hope continuano a tenere testa. Dopo essersi sposata con Thomas soltanto allo scopo di restare vicina a Douglas, quando ancora credeva che Beth avesse perso la ...

Beautiful Anticipazioni americane : Hope confessa di aver ucciso Thomas! : Rientrata a casa, Hope è disperata, continua a ripensare a Thomas che galleggia nella vasca traboccante d'acido. Ha bisogno di sfogarsi ed è pronta a confessare...

Beautiful Anticipazioni americane : Hope finisce in prigione? La vendetta : anticipazioni americane Beautiful: Hope potrebbe finire in prigione Hope finisce in prigione? Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda in America, il pubblico potrebbe vedere la figlia di Brooke finire dietro le sbarre! Il motivo riguarda proprio Thomas. Ricordiamo, infatti, che i due hanno uno scontro molto acceso, che termina con una tragica […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Hope finisce in prigione? La ...

Beautiful Anticipazioni americane : il primo Natale di Kelly... senza nonna Taylor! : Taylor, anche se bandita dalla festa di Natale, insiste con Steffy affinché partecipi permettendo a Kelly di trascorrere le feste con il suo papà.

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Thomas spinto nell'acido - la Logan colpevole : Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con Beautiful, la celebre soap opera a stelle e strisce che continua ad appassionare milioni e milioni di spettatori non soltanto nel nostro Paese ma anche negli Stati Uniti. E proprio negli Usa, in questi giorni, stanno andando in onda delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena che si preannunciano particolarmente scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Thomas, il quale ...

Beautiful Anticipazioni americane : è giallo sul corpo di Thomas! Il Forrester sara vivo o morto? : Le immagini della presunta morte di Thomas hanno lasciato spazio a molti dubbi e sospetti. Cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto al rampollo di casa Forrester...

Beautiful Anticipazioni americane : Thomas rischia di morire - ecco svelato il mistero! : Hope e Thomas sono arrivati alla resa dei conti. La Logan ormai esasperata, finirà per spingere il ragazzo in un vasca piena di acido.

Beautiful - Anticipazioni americane : THOMAS è vivo? : THOMAS Forrester, nelle attuali puntate americane di Beautiful, è vivo o morto? La domanda, almeno per i telespettatori, potrebbe presto avere una risposta. Infatti, le anticipazioni per i prossimi episodi riportano che THOMAS farà la sua mossa per estromettere definitivamente le Logan dalla vita e dall’azienda dei Forrester. Il primogenito di Ridge e Taylor tramerà nell’ombra, lasciando credere a Hope di avere avuto un ruolo nella ...