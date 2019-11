Anni di abusi su 15enne | patrigno incastrato dalle prove scientifiche

Abusi in chiesa - per il pm il fascicolo è da archiviare : “Dopo i 14 Anni era consenziente” : Per la Procura della repubblica di Larino il fascicolo sui presunti Abusi sessuali subiti a 14 anni da Giada Vitale da don Marino Genova è da archiviare, in quanto, da quell'età in poi la ragazza sarebbe stata capace di scegliere. L'ex ex parroco di Portocannone è stato condannato in due gradi di giudizio a 4 anni di carcere per aver abusato sessualmente di Giada, fino al compimento dei 14 anni di età. Da quella momento, infatti, la ragazza è ...

Milano - donna di 70 Anni violentata per 11 ore consecutive : arrestato 29enne indagato per altri tre abusi : È stata violentata per 11 ore consecutive. Dalle 22 del 3 novembre alle 9 del giorno dopo, quando, uscendo di casa barcollando, è riuscita a chiedere aiuto ai vicini. Tutto era iniziato su Internet, dove un uomo di 29 anni ha contattato la 70enne su un sito di incontri per adulti. Dopo aver concordato una prestazione sessuale, l’uomo si è presentato all’appartamento della donna in zona Arco della Pace, a Milano. Qui il 29enne ha messo in ...

Caserta - confessa il sacerdote accusato di abusi da una bimba di 11 Anni : ‘Sono pentito’ : Si è svolto nelle scorse ore, all’interno del carcere di Secondigliano, l’interrogatorio di garanzia di don Michele Mottola. Il sacerdote era stato arrestato l’8 novembre scorso con l’accusa di abusi su minore nei confronti di una bambina di 11 anni che, per farsi credere, era arrivata a registrare l’audio dei suoi incontri con il parroco della chiesa di San Giorgio Martire, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Solo dopo aver ascoltato ...

Caserta - prete arrestato per abusi sessuali su bambina di 11 Anni confessa in carcere : “Sono colpevole - è tutto vero” : “Mi assumo tutte le responsabilità. Sono colpevole di tutte le accuse che mi vengono contestate. È tutto vero”. Ha confessato don Michele Mottola, il prete della parrocchia di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, arrestato la scorsa settimana per abusi sessuali nei confronti di una bambina di 11 che frequentava la parrocchia e che, stanca degli abusi, ha deciso di filmarlo. Il prete è stato interrogato oggi nel carcere di ...

Abusi su bimba 10 Anni - arrestato prete : 11.51 arrestato don Michele Mottola l'ex parroco di Trentola Ducenta (Caserta), per Abusi su una bambina di 10 anni che frequentava la chiesa. Era stata la Diocesi di Aversa a inviare la prima segnalazione alla Procura guidata da Francesco Greco sui presunti Abusi commessi dal prete,che nel maggio scorso era stato sospeso dal servizio. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione "Le Iene".

Choc in Campania : parroco arrestato per abusi su una ragazzina di 11 Anni : È stato arrestato questa mattina, a più di sei mesi dall?allontanamento dalla sua parrocchia, il sacerdote Michele Mottola ritenuto responsabile di abusi su una ragazzina di 11...

Forteto - Rodolfo Fiesoli si costituisce in caserma : la Cassazione ha confermato la sua condanna a 14 Anni per abusi anche su minori : Si è costituito nella notte Rodolfo Fiesoli, il “profeta” della comunità del Forteto di Vicchio del Mugello (Firenze), dopo che la Cassazione ha confermato la sua condanna a 14 anni e 10 mesi di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale anche su minori. Fiesoli si è presentato presso la caserma del comando provinciale dei carabinieri di Padova. L’uomo, al centro di una vicenda di maltrattamenti e abusi su minori disagiati, fino ...

La Cassazione conferma 14 Anni a Fiesoli per gli abusi sui minori del Forteto : Condanna definitiva per Rodolfo Fiesoli a 14 anni e 10 mesi di reclusione. Lo ha deciso la quarta sezione penale della Cassazione confermando stasera la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, aveva ricalcolato la pena per l'ex 'guru' della comunità Forteto, accusato di abusi su minori e maltrattamenti. Fiesoli ora dovrà tornare in carcere. confermata anche la condanna a 6 anni e 4 mesi per Daniela Tardani, altra ...

Vieni - baciami : il prete indagato per abusi su una bimba di 10 Anni : "Vieni, abbracciami. baciami". È uno degli audio choc che rivelerebbero gli abusi sessuali compiuti da un prete di periferia, Don Michele Mottola, 60 anni, nei confronti di una bambina di 10 anni. La pedofilia tra le mura di una chiesa. Il caso, venuto alla luce mediante un'inchiesta de Le Iene, è dei più controversi e rabbrividenti che la cronaca recente abbia mai raccontato. La protagonista del racconto è Marina (si tratta di un nome di ...

Milano - tentati abusi sulla figlia minorenne della compagna - arrestato un uomo di 44 Anni : E' accusato anche di avere fratturato le costole e di avere danneggiato la milza alla donna con la quale convive. La ragazzina nascondeva i fratellini nell'armadio per evitare che assistessero alle aggressioni

Milano - abusi sulla figlia minorenne - arrestato un uomo di 44 Anni : E' accusato anche di avere fratturato il naso e le costole alla moglie. Già processato per maltrattamenti, era stato assolto in appello

Abusi su bimba di 3 Anni - madre denuncia l’ex. Ora il Tribunale vuole toglierle i figli : "Papà mi lecca il fiorellino, poi si sparge su 'il sale bianco' che brucia". Così una bimba di 3 anni e mezzo ha rivelato alla madre gli Abusi subiti dal papà mentre trascorreva a casa sua il periodo prescritto dal giudice nell'ambito della separazione. La rabbia della madre. "Ho denunciato, ma il Tribunale ha deciso di mandare entrambi i miei figli in una famiglia affidataria. Volevo proteggerli e invece sono stata punita".Continua a leggere

Allaccio abusivo a rete elettrica per 13 Anni : in manette 58enne : Roma – Da 13 anni raggirava il sistema allacciandosi abusivamente alla rete elettrica per alimentare la propria abitazione in largo Pio Fedi, al Corviale. Protagonista della furbata una donna romana di 58 anni, con precedenti, che la scorsa mattina è stata tratta in arresto dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, accusata di furto aggravato. Accortisi della manomissione di uno dei contatori della rete elettrica del condominio, i ...

Lapo Elkann : io abusato a 13 Anni - con Laps mi occupo di abusi : "La mia fondazione Laps, Libera accademia progetti sperimentali, lavora su tanti temi: la dislessia, che è qualcosa che ho vissuto, la Adhd, che è l'iperattività, che è un'esperienza vissuta, l'abuso, io sono stato abusato a 13 anni: lo ha affermato Lapo Elkann, che ha fondato Laps, fondazione che ha appena firmato un protocollo d'intesa con la Croce rossa italiana-Comitato regione Sicilia, a sostegno dei bambini in difficoltà. "Dunque sono ...