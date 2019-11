‘Anna dei Miracoli’ | lo spettacolo sulla storia di Hellen Keller | “Così una sordocieca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Debutta al teatro La Nuova Fenice di Osimo il 23 novembre lointitolato “Anna dei Miracoli”, interpretato da Mascia Musy, con la regia di Emanuela Giordano e prodotto dal Teatro Franco Parenti di Milano per la Lega del Filo d’Oro. Lo show è ispirato allavera dellaHelen, vissuta negli Stati Uniti tra la fine dell’800 e gli anni Sessanta dello scorso secolo, che è riuscita ad imparare a parlare, leggere, studiare e avere una vita autonoma grazie all’intervento fondamentale della sua insegnante Anne Sullivan, da cui prende spunto il titolo dell’opera. Loriprende il film The Miracle Worker del 1962, diretto da Arthur Penn. “Anna dei Miracoli racconta la vita dellae mette in scena in modo emblematico l’esperienza di tutte quelle famiglie che arrivano da noi dopo essersi sentite dire tante volte che non c’era nulla da fare con i loro ...

