Android Auto introduce la visualizzazione persistente della temperatura

Ecco come cambiare lo sfondo su Android Auto con uno personalizzato : Il tema Substratum AA Backgrounds per Substratum vi permette di cambiare lo sfondo su Android Auto: potete scegliere fra gli oltre 350 sfondi già disponibili.

Lexus sorprende tutti e aggiorna alcuni vecchi modelli ad Android Auto : Lexus permette di aggiornare alcuni vecchi modelli di NX, ES, RC, LC, LS ed UX ad Android Auto per circa 226 euro ed un'oretta del vostro tempo.

Alcuni particolari e fastidiosi bug colpiscono Android Auto e la Motion Sense dei Google Pixel 4 : Un bug di Android Auto impedisce a Google Assistant di fornire risposte e il Motion Sense dei Pixel 4 mostra l'icona della batteria su YouTube in fullscreen

Android Auto rinuncia a un po' di minimalismo e prepara il ritorno di alcune funzioni : Secondo alcuni, Google si sarebbe fatta prendere la mano durante la revisione dell'interfaccia di Android Auto

Nuova app Android Auto per smartphone : link download dal Play Store : Sul Play Store è disponibile una Nuova applicazione per Android Auto, naturalmente contraddistinta da un'interfaccia grafica ottimizzata per l'utilizzo sugli smartphone (vi avevamo già parlato dell'intricata faccenda in questo articolo dedicato, risalente proprio ad un paio di mesi fa). La soluzione è stata concepita col chiaro intento di colmare la carenza di un'app Android Auto per tutti quegli utenti che hanno provveduto ad aggiornare il ...

Toyota abbraccia Android Auto e Hyundai lancia la sua prima app Android con chiave digitale : Nelle scorse ore Toyota ha annunciato che Android Auto ed Apple CarPlay verranno montati di serie su molti dei nuovi modelli in vendita

"Android Auto per i telefoni" disponibile sul Play Store : Android Auto torna su tutti gli smartphone : Nei progetti di Google dello scorso Google I/O c'era quello di spingere sulla Driving Mode di Google Assistant per migliorare Android in Auto

Torque Pro Apk OBD2 Diagnostica e prestazioni auto per Android : Torque Pro Apk è un'app in grado di monitorare le prestazioni della tua vettura e svelare gli eventuali malfunzionamenti. L'interfaccia di Torque Pro è completamente configurabile e grazie ai widget

URL Radio vi fa ascoltare le vostre stazioni online preferite tramite Android Auto : URL Radio è un'app dedicata agli assidui delle stazioni Radio online che non vogliono perdersi gli streaming nemmeno quando sono alla guida. Android Auto è il mezzo col quale quest'app vi consente di ascoltare le vostre stazioni online preferite.

Android Auto wireless dal 2020 sui veicoli Ford insieme al nuovo SYNC 4 - che è ufficiale : È stato ufficializzato oggi SYNC 4, la prossima generazione del sistema di comunicazione ed intrattenimento che equipaggia le vetture a marchio Ford

Google Assistant s'è ammutito : crescono le segnalazioni di problemi con Android Auto : Google Assistant su Android Auto pare essere in ferie. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni su delle funzionalità ridotte all'osso

Android Auto wireless disponibile in 15 nuovi paesi : Google sembra procedere rapidamente affinché Android Auto wireless possa arrivare in nuovi paesi, ed in questi giorni è arrivato un nuovo impulso

Google rilascia la nuova versione dell'emulatore di Android Automotive : Google continua a spingere su Android Automotive, forte della collaborazione con partner prestigiosi, e rilascia una nuova versione dell'emulatore del sistema per auto.

Volvo XC40 Recharge è il SUV elettrico con Android Automotive che aspettavamo : Volvo XC40 Recharge è il primo SUV completamente elettrico della casa svedese con supporto al sistema Android Automotive