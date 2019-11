Fonte : blogo

(Di venerdì 22 novembre 2019) La diciannovesima edizione didi Maria De Filippi si è aperta con una polemica da manuale. Tra i candidati all'ultimo banco della classe di canto della scuola di Canale 5, c'è, un rapper che in passato ha fatto discutere per il contenuto sessista dei suoi brani, che spesso ritraggono donne più come oggetti sessuali, che come individui. Nonostante il progetto artistico con cuisi è presentato ai provini del talent segni un netto cambio di marcia della sua produzione, sia a livello stilistico che contenutistico, tuttavia le accuse e le petizioni contro l'ingresso dell'artista nel programma si sono moltiplicate sul web e la produzione della trasmissione non ha potuto ignorare l'eco dello contro.È stata così allestita unacomposta da artisti, esperti di musica, opinionisti e giornalisti (anche il nostro Massimo Galanto), chiamata a deliberare ...

Deliriously_ : Devo recuperare la puntata del quotidiano di amici, mandata in onda oggi. Voglio proprio vedere questa - finta - co… - fiorani_pat : altra auto polizia e croce rossa a sirene spiegate mezz'ora fa.....sottocasa...stamane ho chiesto ad uno pseudoamic… - SerieTvserie : Amici 19, commissione speciale per il destino di Skioffi: dentro o fuori? -