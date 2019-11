Altro che la valletta di Salvini Parla Lucia Borgonzoni

Altro che tolleranza zero. Cori razzisti contro Balotelli - sospesa chiusura curva Verona : Tutto sospeso. Niente più chiusura della curva. contro la Fiorentina, lo stadio Bentegodi di Verona sarà tutto disponibile. La Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è pronunciata dopo il ricorso presentato dal Verona contro la squalifica di una parte dello stadio. La motivazione erano stati i Cori razzisti contro Mario Balotelli. Quelli che avevano costretto l’attaccante del Brescia a calciare la palla in tribuna, esasperato per i ...

Gaffe di Meloni che pubblica foto del Transatlantico vuoto - ma i deputati erano Altrove : In un post sul suo account Facebook, Giorgia Meloni continua il suo attacco contro il Movimento Cinque Stelle e pubblica un selfie con alle spalle il corridoio del Transatlantico, vicino all'aula della Camera dei deputati di Palazzo Montecitorio, completamente deserto. Per la deputata però è stato uno scivolone visto che i deputati erano a lavoro all'interno delle commissioni, presenti a un altro piano del palazzo. Le parole di Giorgia ...

Elezioni Uk - Altro che Brexit. La questione chiave alle urne è la scelta tra Stato e mercato : Boris Johnson, in vista delle prossime Elezioni politiche del 12 dicembre, fa di tutto per galvanizzare gli elettori favorevoli alla Brexit dura. Le Elezioni però si giocheranno prevalentemente su altro: saranno un referendum sul ruolo dello Stato come guida dall’economia e garante del progresso sociale. I media di destra, che lo hanno ben chiaro, e denunciano che i piani di spesa del Labour costerebbero 1500 miliardi di euro, cioè quasi ...

Alvino : “Milan-Napoli - Altro che 4-3-3! Vi anticipo la scelta di Ancelotti - sarà…” : Il Tweet di Alvino sulla scelta di modulo di Ancelotti per la gara col Milan Il giornalista Carlo Alvino scrive sul proprio profilo Twitter quale sarà la scelta di modulo che farà Ancelotti per il match contro il Milan: “Ho letto e sentito in questi giorni di un cambio di modulo per il Napoli. Vado controcorrente da settimane sull’argomento e continuo a dire che quanto preventivato da molti non accadrà. Anche a Milano sarà 442 ma ...

Cicchetti svela alcune possibili operazioni di mercato del Napoli ed Altro… : Cicchetti: Allan ha molti estimatori, Mertens e Callejon vorrebbero restare, Ibrahimovic? Una suggestione, Torreira è più funzionale di Kessie Gianfranco Cicchetti, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”, riguardanti alcune possibili operazioni di mercato da parte del Napoli, dei rinnovi contrattuali di qualche calciatore azzurro ed altro. – Rinnovi Napoli: cosa si ...

Elisabetta Trenta - Giorgia Meloni scoperchia un Altro scandalo : "Anche il suo cane scortato con l'auto blu" : Elisabetta Trenta travolta dagli scandali. Dopo l'affitto più che agevolato della casa di Stato, è il turno del suo cagnolino. Da quanto rivela il Messaggero l'ex ministro della Difesa ha usufruito dell'auto blu per portare il suo amico a quattro zampe direttamente al Ministero. Una notizia che ha g

Gazzetta : la manovra che ha spinto Miccichè alle dimissioni è un Altro capitolo discutibile : “L’elezione di Miccichè non ha nulla di opaco, lo ha semmai la manovra che lo ha spinto alle dimissioni, proprio alla vigilia della discussione sui diritti tv”. Lo scrive Stefano Barigelli sulla Gazzetta dello Sport. Quanto accaduto, “è un altro discutibile capitolo della storia della Lega di serie A, la Confindustria del pallone. Una storia fatta spesso di congiure e sgambetti, che raramente ha tenuto conto ...

Dino Meneghin - perché nessun Altro indosserà la maglia numero 11 : Dino Meneghin, per gli appassionati di basket, è un mito. 12 scudetti, 7 Coppe dei Campioni, 6 Coppe Italia, 3 Coppe Intercontinentali, 2 Coppe delle Coppe e una Coppa Korac. In più un Europeo, un argento olimpico e due bronzi europei. Tutto questo, ma anche molto altro, è Dino Meneghin, icona della pallacanestro italiana, uno dei simboli del nostro basket ben prima dello sbarco in Nba dei vari Bargnani, Gallinari e Belinelli. Una ...

Venezia e Taranto si possono salvare solo in un modo. Peccato che oggi si parli di tutt’Altro : La crisi del modello neoliberista è evidente su scala planetaria. Tale modello produce in modo incessante e crescente devastazioni ambientali e sociali, corruzione sistematica e generalizzata e attacchi alla democrazia in ogni sua forma. In Italia abbiamo due esempi eclatanti della crisi di questo modello: Venezia e Taranto. La prima, ineguagliabile gioiello del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale e internazionale, rischia oggi ...

Controllano dal baby monitor il loro bambino e vedono nella culla un Altro neonato che a luci accese non si vede : Una coppia di neo genitori, Laura Haigh e Dean Evans avevano un bambino di 18 mesi e, per controllarlo in ogni momento, avevano installato nel lettino un baby monitor. I genitori, dunque, anche dall’altra stanza potevano controllare il loro bambino ed erano più tranquilli. Una sera, mentre erano a letto e stavano controllando il bambino, hanno visto che a terra vicino i giochi c’era un altro bambino molto piccolo che stava giocando e che poi ...

Polemiche per il 5G Iliad in Toscana - ma è tutt’Altro : le ultime proteste : Si torna a parlare di Iliad e delle Polemiche innescate dalle sue installazioni sul territorio, considerando il fatto che oggi 19 novembre è venuta alla luce una nuova protesta nei confronti della compagnia telefonica francese. Dopo le notizie portate alla vostra attenzione pochi giorni fa sulle nostre pagine, il montaggio di nuove antenne finisce ancora una volta al centro delle potrete di alcuni residenti, ma stavolta il malcontento davvero ...

Google Stadia : I pareri della stampa internazionale sono tutt’Altro che rassicuranti : Google Stadia è ufficialmente disponibile da oggi, tuttavia la stampa internazionale ha avuto modo di provare in Anteprima la piattaforma, il risultato è tutt’altro che incoraggiante. Google Stadia: Quando il gameplay in Streaming è ancora lontano Digital Foundry dopo aver testato la piattaforma ha affermato: Stadia indubbiamente ci ha impressionato per la qualità dell’immagine e per la latenza, crediamo ...

AirPods Pro - gli auricolari che ti portano in Altro mondo : Apple AirPods ProApple AirPods ProApple AirPods ProApple AirPods ProApple AirPods ProAl silenzio ci si deve abituare. Poi, crea assuefazione. Lo abbiamo scoperto empiricamente (e paradossalmente) grazie a un paio di «cuffiette». Stiamo usando, infatti, da un paio di settimane le nuove AirPods Pro, la terza generazione degli auricolari «in-ear» di Apple. E la maggiore novità – oltre al design – è l’introduzione della funzione di ...

Altro che addio - De Rossi pronto al rinnovo con il Boca Juniors fino al 2021! : De Rossi pronto al rinnovo con il Boca Juniors: secondo la stampa argentina il centrocampista può prolungare il contratto fino al 2021 Nonostante i suoi primi mesi al Boca Juniors non sia stati di certo esaltanti, colpa di una forma fisica non ottimale e di qualche infortunio che sicuramente non lo ha aiutato, Daniele De Rossi sembra convinto a proseguire la sua avventura in Argentina. Il centrocampista ex Roma, stando a quanto riportato ...