Allerta Meteo Toscana | maltempo su gran parte della Regione

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Previsto per domani inun nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento edinate. Dalle prime oregiornata di domani, rinforzo del vento di scirocco con forti raffiche in Arcipelago, lungo la costa centrale e meridionale, sul monte Amiata e sui crinali delle colline retrostanti la costa centro meridionale. Moto ondoso in aumento fino a mare agitato o localmente molto agitato in serata sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo scirocco. Per questo la Sala operativa unificataprotezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia, vento e mare agitato valido per l’intera giornata di domani, sabato 23 novembre, che interesserà ...

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #22novembre, su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna. #allertaGIALLA in otto reg… - teatrolafenice : ?? Con un po’ di cielo azzurro inizia la nostra giornata tra una marea e una prossima allerta meteo annunciata. Part… - DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #16novembre, in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in 6 regioni. ?? #allertaGIALLA in 12 regioni.… -