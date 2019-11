Allerta Meteo Piemonte | nuovo peggioramento | criticità gialla

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Inil maltempo sta concedendo solo una breve tregua: “L’arrivo di una profonda saccatura atlantica nel bacino del Mediterraneo determinerà un marcatodel tempo, con precipitazioni diffuse anche forti e nevicate abbondanti sulle Alpi. Il maltempo durerà fino a Domenica mattina, in successiva attenuazione nel pomeriggio,” si legge nel bollettinodi Arpa. Oggi al mattino moderate diffuse sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali e sulle zone appenniniche, dove sono attesi picchi localmente forti, deboli sparse altrove; dalla serata fenomeni moderati diffusi su tutta la regione, con valori localmente forti dalla notte. Quota neve sui 1100-1200 m sulle Alpi e sopra i 1300 m sull’Appennino al mattino, in successivo rialzo. Zero termico: in graduale aumento fino ai 1700 m in serata, con valori anche sopra i 2000 m ...

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #22novembre, su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna. #allertaGIALLA in otto reg… - teatrolafenice : ?? Con un po’ di cielo azzurro inizia la nostra giornata tra una marea e una prossima allerta meteo annunciata. Part… - DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #16novembre, in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in 6 regioni. ?? #allertaGIALLA in 12 regioni.… -