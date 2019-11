Allerta Meteo Milano | maltempo in arrivo | monitorati il Seveso e Lambro

Allerta Meteo Piemonte : forte maltempo ad Alba : Dalla mezzanotte di oggi fino a mezzanotte di domani ad Alba è prevista un’Allerta Meteo arancione, per abbondanti piogge. Lo rende noto l’amministrazione comunale che invita i cittadini a prestare massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ad uscire solo in caso di necessità e a non sostare sui ponti dei fiumi in piena. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo ad Alba sembra essere il primo su Meteo Web.

Piemonte Allerta Meteo 22/23 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Piemonte ha emesso il seguente avviso di criticità. Le forti precipitazioni attese determineranno significativi e rapidi incrementi dei corsi d'acqua, fenomeni franosi e situazioni di dissesto idrogeologico. Le nevicate potrebbero...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe ‘marcato’ sulle Alpi : pericolo valanghe ‘marcato’ sulle Alpi del Fvg. Il manto nevoso – si legge nel bollettino – va lentamente consolidandosi in particolare sotto i 1800 metri. sulle Alpi, alle massime quote, sono presenti consistenti accumuli di neve ventata che sui pendii molto ripidi possono ancora staccarsi, localmente anche con debole sovraccarico, dando origine a valanghe anche di grandi dimensioni. Sono possibili inoltre valanghe da ...

Allerta Meteo Veneto : ancora maltempo - pre-allarme per il passaggio della piena del Po : Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala lo stato di pre-allarme (Allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, interessate dal passaggio dell’onda di piena del fiume. L’Allerta, già da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, interessa tutto il tratto Veneto del Po: il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento ...

Allerta Meteo - violenta tempesta in arrivo nel Nord-Ovest Italia : scuole chiuse in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo nelle zone Nord Ovest d'Italia e interesserà in particolar modo la Liguria e la Toscana, ma forte maltempo è previsto anche in Piemonte. Per la Liguria è infatti stata emessa un'Allerta rossa per la giornata di domani, mentre per il Piemonte l'Allerta, inizialmente gialla, è stata aggiornata ad arancione. Pertanto sono diversi i comuni che stanno decidendo di mantenere le scuole ...

Liguria Allerta Meteo Rossa – 23 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Liguria ha emesso un avviso di criticità con livello Rosso per Allerta Idrogeologica per piogge diffuse e temporali. Dal pomeriggio odierno 22 Novembre 2019 la regione sarà interessata da un'intensificazione...

Allerta Meteo Piemonte : il maltempo peggiora - criticità arancione : Diventa arancione l’Allerta maltempo sul Piemonte. Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prevede infatti un “marcato peggioramento” dalla serata, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, localmente forti sul settore appenninico e sulla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale. Attesi significativi e rapidi incrementi dei corsi d’acqua, che domenica potranno raggiungere livelli di ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per i fiumi : E’ previsto un sabato di vento e pioggia in Emilia-Romagna e Protezione civile e Arpae hanno prorogato l’Allerta Meteo arancione, per criticità idraulica e idrogeologica, anche per la giornata di domani, sabato 23 novembre, in varie zone dell’Emilia-Romagna: bacini Emiliani orientali, centrali, pianura Emiliana centrale, costa ferrarese e montagna Emiliana occidentale. I venti aumenteranno sul crinale appenninico ma anche nelle ...

Allerta Meteo in Liguria : nuova perturbazione - allarme “rosso” su tutto il centro-ponente : Arpal, alla luce delle ultime uscite modellistiche e dello scenario idrogeologico già presente sul territorio, ha così modificato l’Allerta Meteo, arrivando all’Allerta ROSSA su tutto il centro-ponente regionale. Questi i dettagli: Estremo ponente ligure (zona A): GIALLA dalle 18 fino alle 23.59 oggi, venerdì 22 novembre; poi ARANCIONE PER TEMPORALI fino alle 06 di domani, sabato 23 novembre; poi ROSSA fino alle 23.59 di domani, sabato 23 ...

Allerta Meteo Piemonte : nuovo peggioramento - criticità gialla : In Piemonte il maltempo sta concedendo solo una breve tregua: “L’arrivo di una profonda saccatura atlantica nel bacino del Mediterraneo determinerà un marcato peggioramento del tempo, con precipitazioni diffuse anche forti e nevicate abbondanti sulle Alpi. Il maltempo durerà fino a Domenica mattina, in successiva attenuazione nel pomeriggio,” si legge nel bollettino Meteo di Arpa Piemonte. Oggi al mattino moderate diffuse sulle ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla TEMPESTA Mediterranea che attraverserà l’Italia nel weekend : alto rischio alluvioni : Allerta Meteo – Dopo i fenomeni estremi delle ultime settimane, l’Italia ancora ferita dal maltempo si appresta ad essere attraversata da un altro violento ciclone Mediterraneo che nascerà proprio nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, nella giornata di Domenica 24 Novembre dopo l’affondo di una perturbazione nord Atlantica che dalla Groenlandia sprofonderà dal Mediterraneo, raggiungendo le isole Baleari nella giornata di ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : ultimo giorno di sole - nel weekend sarà tempesta : ultimo giorno di sole oggi, Venerdì 22 Novembre, nello Stretto di Messina: per il terzo giorno consecutivo sarà una bellissima giornata mite e luminosa, con temperatura massima a ridosso dei +20°C e un soleggiamento totale dall’alba al tramonto. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: infatti nel weekend, tra Sabato e Domenica, un altro ciclone mediterraneo attraverserà il Sud Italia colpendo in pieno Sicilia e Calabria. Nello ...

Previsioni meteo 22 novembre : nuova perturbazione - Allerta maltempo al Nord : Come sarà il tempo domani? Secondo le Previsioni meteo del 22 novembre gran parte dell’Italia dovrà fare i conti con il maltempo. Sta arrivando una nuova perturbazione di origine atlantica e la Protezione civile ha diramato allerta arancione su settori di Veneto ed Emilia-Romagna. Nel weekend il tempo peggiorerà ancora.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : pioggia e temporali lungo la costa : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prolungato il codice giallo, fino alla mezzanotte di domani, venerdì 22 novembre, per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore a causa di piogge e temporali che interesseranno tutto il tratto di costa toscano, dalla Versilia fino alla Maremma. Oggi, giovedì, precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, interesseranno le zone occidentali della regione (costa, ...