Allerta Meteo Lazio | da domani pomeriggio codice giallo per 24 ore

Meteo - Allerta sull’Italia : venti di burrasca - onde fino a sei metri : Maltempo infinito sull’Italia. Nel fine settimana si avvicinerà all’Italia un nuovo ciclone che dispenserà piogge molto forti su molte regioni. Per questo, il team del sito ilMeteo.it avverte che dal prossimo 23 novembre l’avvicinarsi del vortice attiverà ancora una volta venti meridionali forieri di piogge al nord (esclusa l’Emilia Romagna) e sulle regioni tirreniche. Le previsioni non promettono nulla di buono. Sabato il ciclone si troverà ...

Allerta Meteo : nubifragi eccezionali al nord-ovest - si temono alluvioni : Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare sensibilmente su tutto il nord-ovest nella giornata di sabato 23 novembre, a seguito dell'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che...

Allerta Meteo Liguria : scuole chiuse domani sabato 23 Novembre a Genova : scuole e musei chiusi, così come cimiteri, parchi e giardini. Sospese le manifestazioni all’aperto e i mercati rionali. chiuse le mostre a Palazzo Ducale dedicate agli Anni Venti in Italia, a Hitchcock e Banksy. Chiusi molti sottopassi, metropolitana a servizio ridotto. Chiusi gli impianti sportivi. Fermo anche il servizio Navebus e stop al collegamento ferroviario Genova-Casella, sostituito da un servizio bus. Sono gli effetti ...

Maltempo - Allerta Meteo sull'Italia : weekend da incubo. Onde di sei metri in Liguria - scuole chiuse : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : forte maltempo al centro-nord : Una nuova intensa perturbazione atlantica porterà maltempo domani sull'Italia, in particolar modo sui settori centro-settentrionali della penisola. Precipitazioni molto abbondanti sono previste sul...

Allerta Meteo rossa in Liguria - suolo saturo e temporali forti : “Scenario preoccupante” : “Uno scenario preoccupante, le piogge previste sono abbondanti e possono esserci fenomeni forti organizzati e persistenti con il suolo saturo. La situazione è abbastanza critica soprattutto perché arriviamo da 35-40 di piogge. Ieri la stazione del centro Meteo a Genova riportava che in un mese è stato raggiunto lo stesso quantitativo di pioggia di 10 mesi e mezzo. Determinanti saranno anche i venti, quale prevarrà tra Scirocco e Tramontana ...

Allerta Meteo - violenta tempesta in arrivo nel Nord-Ovest Italia : domani sabato 23 Novembre scuole chiuse in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo nelle zone Nord Ovest d’Italia e interesserà in particolar modo la Liguria e la Toscana, ma forte maltempo è previsto anche in Piemonte. Per la Liguria è infatti stata emessa un’Allerta rossa per la giornata di domani, mentre per il Piemonte l’Allerta, inizialmente gialla, è stata aggiornata ad arancione. Pertanto sono diversi i comuni che stanno decidendo di mantenere le scuole ...

Allerta Meteo - violenta TEMPESTA MEDITERRANEA nel weekend : alto rischio ALLUVIONI e TORNADO - è allarme. Tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – La TEMPESTA del weekend inizia a colpire il Nord/Ovest in modo particolarmente intenso in queste ore: piove sempre più forte a Genova, dove alcune aree della città (e, nello specifico, Oregina, Castelletto e Multedo) hanno appena superato i 70mm di pioggia giornalieri e soprattutto nel settore centro/orientale di Genova abbiamo 99mm a Sportiva Sturla e 76mm all’Ospedale San Martino. Prime forti piogge anche ...

Piogge intense e maltempo : Allerta Meteo in diverse regioni : Piogge intense al nord-ovest, atteso un peggioramento al centro-sud. allerta rossa, sabato 23 novembre, su gran parte della...

Allerta Meteo rossa per temporali e nubifragi : l’elenco delle regioni a rischio : Allerta meteo rossa e arancione in almeno cinque regioni italiane: è quanto stabilito dalla Protezione civile per la giornata di domani, sabato 23 novembre, in vista del maltempo in arrivo, con temporali, neve e nubifragi. Occhi puntati soprattutto su Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. A Venezia potrebbe tornare l'acqua alta.Continua a leggere

Maltempo - Allerta Meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : maltempo da domani : La Protezione civile del Fvg ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani alle 12 di domenica, per criticita’ idrauliche lungo la fascia costiera della regione. Si prevede acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea in particolare per il litorale tra Duino (Trieste) e Grado (Gorizia). Un fronte, inserito in un flusso umido sudoccidentale – spiega la Protezione civile – si avvicinera’ domani alla ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo su gran parte della Regione : Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della Regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalle prime ore della giornata di domani, rinforzo del vento di scirocco con forti raffiche in Arcipelago, lungo la costa centrale e ...

Allerta Meteo Trentino : maltempo fino a lunedì 25 Novembre : Alla luce delle previsioni Meteorologiche per il fine settimana, la Protezione civile del Trentino ha deciso di mantenere l‘Allerta gialla, ordinaria, su tutto il territorio provinciale fino almeno a lunedì 25 Novembre. Secondo le previsioni, le precipitazioni saranno generalmente moderate e potranno risultare abbondanti solo sui settori meridionali. Rimane quindi attivato il sistema di Protezione civile del Trentino e il territorio ...