Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | maltempo da domani

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) La Protezione civile del Fvg ha diramato un’di color giallo, dalle 6 dialle 12 di domenica, per criticita’ idrauliche lungo la fascia costiera della regione. Si prevede acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea in particolare per il litorale tra Duino (Trieste) e Grado (Gorizia). Un fronte, inserito in un flusso umido sudoccidentale – spiega la Protezione civile – si avvicinera’alla regione. Domenica la depressione associata si ritirera’ verso il mar Ionio e sulla regione affluiranno temporaneamente correnti nordorientali più secche e miti.sono previste piogge diffuse, da abbondanti su pianura e costa a intense su Carnia e Prealpi. Saranno probabili temporali con piogge localmente più consistenti. In risalita la quota neve, da 1400 a 1800 metri circa. Sulla costa soffiera’ Scirocco moderato. Domenica sono ...

