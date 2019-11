Alena Seredova sul tradimento di Gigi Buffon | ' L' ho saputo alla radio'

Alena Seredova : "Il tradimento di Buffon ? L'ho scoperto dalla radio" : Ospite di Vieni da me, il programma del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, alla modella ceca Alena Seredova è stato chiesto dalla conduttrice se fosse stata l'ultima a sapere del tradimento da parte del suo ex compagno, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon: "No, penultima. Dopo di me l’ha saputo mio padre. L’ho saputo alla radio. Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio. Sono stata fortunata, abbiamo ...

Alena Seredova : «Il tradimento di Buffon? L’ho saputo alla radio» : Alena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: LA VITA COME UN FILMAlena Seredova: ...

Alena Seredova - dopo anni viene fuori la verità : così ha beccato Buffon che la tradiva : La sua storia d’amore con Gigi Buffon aveva fatto parlare e sognare. Poi, dopo anni di amore, tutto era svanito in una bolla di sapone. Messa al palo, Alena Seredova, senza una perché e una spiegazione che ne valesse la pena. Un piatto mai digerito del tutto e che ancora oggi risulta indigesto, come ha raccontato la stessa Alena Seredova vista a Vieni Da Me. Intervistata da Caterina Balivo, la showgirl ceca ha parlato della fine del suo ...

Alena Seredova : “Gigi Buffon? Il suo tradimento l’ho saputo alla radio” : Una Alena Seredova senza peli sulla lingua è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha parlato della fine del suo matrimonio con l’ex portiere della Juventus Gigi Buffon e, nel farlo, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. “Sei stata l’ultima a sapere del tradimento?“, le ha chiesto infatti la conduttrice. E lei: “No, penultima. Dopo di me l’ha saputo mio padre. l’ho saputo alla radio. Penso di essere ...

Vieni da me - Alena Seredova fa piangere Caterina Balivo : la confessione emozionante : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me Alena Seredova, ha parlato di tante cose, non ultima la fine del suo matrimonio con Gigi Buffon. “Sono stata una persona super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”, commenta la splendida Alena che aggiun

Alena Seredova a Vieni da Me : il tradimento di Buffon e la rinascita con Alessandro Nasi : L'ex moglie di Gigi Buffon ha raccontato la sua storia, le sofferenze e la rinascita nel talk show di Caterina Balivo.

Alena Seredova a Caterina Balivo : «Buffon? Il tradimento l'ho saputo alla radio» : È una Alena Seredova senza peli sulla lingua quella vista a Vieni Da Me. Intervistata da Caterina Balivo, la showgirl ceca ha parlato della fine del suo matrimonio con Gigi Buffon. La...

Chi è Alessandro Nasi - il compagno di Alena Seredova : Si chiama Alessandro Nasi l’uomo che ha regalato nuovamente il sorriso ad Alena Seredova dopo l’addio a Gigi Buffon. Il manager e la modella sono legati da diversi anni e con il tempo Nasi è riuscito a costruire un ottimo rapporto con David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio di Alena con il portiere della Juventus. A unire la Seredova e Alessandro è stata proprio la passione per il calcio, ma anche la voglia di vivere ...

Vieni da me - Alena Seredova : ‘Così ho scoperto il tradimento di Gianluigi Buffon’ : Alena Seredova si racconta tra vita privata e carriera a Vieni da me. Ospite di Caterina Balivo nella puntata in onda giovedì 21 novembre la modella inevitabilmente affronta anche il capitolo dedicato all‘ex marito Gianluigi Buffon. “Il tuo ex marito ti ha portato la coppa del mondo?”, chiede Caterina Balivo, e la Seredova conferma di averla vista e averci fatto anche una foto. La scoperta del tradimento di Gigi Buffon La ...

Caterina Balivo - Alena Seredova si confessa a Vieni da Me sul tradimento di Buffon : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Alena Seredova che si sottopone all’intervista della Cassettiera. La modella si racconta senza remore alla padrona di casa e naturalmente il discorso non poteva non cadere sul suo matrimonio con Gigi Buffon e il successivo divorzio. L’argomento viene introdotto dalla Balivo che le chiede se il suo ex le ha portato a casa la Coppa del Mondo. Alena ricorda di averla vista e di averla perfino ...

Caterina Balivo si commuove con Alena Seredova a Vieni da me : Vieni da me, Caterina Balivo si commuove con Alena Seredova: “Nessuno pensa che tu…” Alena Seredova è stata ospite oggi a Vieni da me nella rubrica La Cassettiera. L’ex modella e showgirl ha parlato della sua vita privata, della sua carriera, della fine del suo matrimonio con il campione del mondo Buffon e del suo nuovo amore Alessandro. Parlando di quest’ultimo, la Seredova ha detto: “Alessandro è molto ...

Alena Seredova - nozze più vicine : tradimenti Buffon? Papà ultimo a sapere : Alena Seredova a Vieni da Me: la sofferenza per la fine della storia con Buffon (“Mio padre è stato l’ultimo a sapere del tradimento con Ilaria D’Amico”) e la rinascita con Alessandro: “Ha preso una donna fragile.” nozze? “Arriveranno” Alena Seredova sbarca a Vieni da Me e si racconta ampiamente: vita privata, vita professionale e […] L'articolo Alena Seredova, nozze più vicine: tradimenti ...

Alena Seredova ha conosciuto il bimbo affetto da ittiosi arlecchino : ‘A Praga i medici pensavano che avessi l’ittiosi anch’io’ : La storia di Giovannino, il bambino con l’ittiosi abbandonato dai genitori, ha recentemente fatto molto scalpore, e al suo nome è legato quello di una nota showgirl, Alena Seredova. La ex di Gigi Buffon ha fatto la conoscenza del piccolo perché è assidua frequentatrice del reparto di terapia intensiva infantile dell’ospedale di Corso Spezia, e soprattutto conosce la malattia perché da piccola ha avuto problemi simili. Intervistata ...

Alena Seredova come Giovannino : “quando sono nata ero coperta di squame! Pensavano avessi l’Ittiosi” : Il racconto di Alena Seredova: l’incontro con Giovannino ed il rischio di Ittiosi alla nascita Da giorni ormai non si fa altro che parlare del caso del piccolo bambino ricoverato al reparto di terapia intensiva infantile dell’ospedale di Corso Spezia, affetto da Ittiosi Arlecchino. L’Italia si sta scoprendo ricca d’amore, con le infinite richieste di adozione per questa dolcissima creatura. Una malattia rara, ...