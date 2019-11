Alan Kurdi | tribunale dei ministri archivia indagine su Salvini

Il tribunale del ministri ha archiviato l’indagine su Matteo Salvini per abuso d’ufficio riguardo alla vicenda della nave Alan Kurdi dello scorso aprile : Il tribunale del ministri ha archiviato l’indagine nei confronti dell’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, accusato di abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Alan Kurdi della ONG Sea Eye, a cui il 3 aprile del

Migranti - archiviata posizione Salvini per vicenda Alan Kurdi : La posizione di Matteo Salvini in relazione alla vicenda Alan Kurdi è stata archiviata dal Tribunale dei Ministri. È stata così accolta la richiesta della Procura di Roma riguardo all’indagine che vedeva coinvolto il leader della Lega per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio. archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. L’odissea della Alan Kurdi La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea ...

L'aria che tira - Sorgi : 'Governo ha fatto aspettare Alan Kurdi per le elezioni in Umbria' : Non è passato molto tempo da quando si innescavano dibattiti di interesse nazionale per il fatto che l'Italia, con Matteo Salvini al Viminale, facesse aspettare per giorni le navi delle Ong cariche di migranti e serrasse i propri porti. Negli ultimi giorni, tuttavia, c'è stato un fatto che è sembrato molto simile a quanto avveniva con la Lega al governo: la nave Alan Kurdi è rimasta per divergi giorni a largo delle coste italiane, in attesa di ...

Espulso nel 2015 - nigeriano scoperto sulla Alan Kurdi : Mauro Indelicato Un nigeriano Espulso dall'Italia nel 2015 è stato scoperto a bordo della Alan Kurdi dopo le procedure di identificazione dei migranti sbarcati a Taranto. Per lui sono scattate le manette Espulso nel 2015, ma nuovamente in Italia da domenica e scoperto a Taranto a bordo della Alan Kurdi: è la storia di un cittadino nigeriano, il quale è stato arrestato dalla Squadra Mobile della città pugliese. Gli agenti sono stati ...

Marcello Sorgi a L'aria che tira : "La Alan Kurdi è stata tenuta fuori perché c'erano le elezioni in Umbria" : L'Alan Kurdi è rimasta per otto giorni ferma prima di entrare in porto. E nessuno ne ha parlato. Marcello Sorgi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, rivela un clamoroso retroscena su quella vicenda: "Si trattava di una navetta, molto piccola per 170 persone. Vuol dire che le condizion

