Al via Vanity Fair Stories 2019 | due giorni di star | incontri e live music

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Gli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delGli ospiti delSimone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiIl week end di, il grande Festival diche si presenta come un giornale vivente, un palcoscenico, è iniziato. L’appuntamento è sabato 23 e domenica 24 novembre a The Space Cinema Odeon in via Santa Radegonda 8: una dueda sogno aperta ai nostri lettori ricca di ospiti nazionali e internazionali con, workshop, proiezioni ein anteprima (qui tutte le info e il programma). Tutti i talk, glie i workshop sono gratuiti. Ricordiamo che ...

GrattoDanny : RT @GrattoDanny: Enzo Miccio: «Il matrimonio perfetto» | Vanity Fair Italia - GrattoDanny : Enzo Miccio: «Il matrimonio perfetto» | Vanity Fair Italia -