Al Pacino cacciatore di nazisti nella serie “Hunters”

Il teaser trailer di Hunters - la serie tv con Al Pacino cacciatore di nazisti : https://www.youtube.com/watch?v=hYxTHcoRpNo Il male nasce come una piccola macchia che poi si espande. Almeno questo è quello che sostiene il protagonista di Hunters, nuova serie di Amazon Prime Video prodotta dal regista premio Oscar Jordan Peele (Get Out, The Twilight Zone). A interpretarlo in modo già magistrale è Al Pacino, che torna in tv in un ruolo originale: è il capo di una banda raffazzonata di individui che, nella New York del 1977, ...