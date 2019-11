Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) “Siamo scemi noi a non comprendereIl Molleggiato pensi di alzare gli ascolti di, il mega show allestito su Canale 5ndo stasera il giornalista. Eh sì: dopo Maria Deo apre le porte alla penna del Fatto Quotidiano. Praticamente èdal Real Madrid al Cervia“. Così scrivein un suo articolo dal titolo “è ridotto: caduta in basso, chiquesta sera“, lanciando una stoccata ache non ha tardato a replicare a tono all’indomani della messa in onda del programma (e dei dati Auditel). “Non rosicate troppo, amici di: c’è chi è bello, talentoso e vincente, dalla vita ha tutto e viene invitato da un gigante– ha scritto il giornalista del Fatto Quotidiano in un post su Instagram -. E c’è chi non conta una mazza, vive a ...

TutteLeNotizie : Adrian, Libero: “Dopo la De Filippi, Celentano ospita Andrea Scanzi. Come passare dal Real… - Maurizi16362450 : @AlessandroCere7 @remy_adrian Non ricordo... Egali... Qualcosa Fratern.... Qualcos'altro e libero fascismo. - marisamarisa__ : RT @peppe76199232: #AdrianoCelentano è un grande Artista, libero e originale come pochi.. Tutto il resto sono chiacchiere... #Adrian -