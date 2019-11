A Palermo 4 mila “sardine” | “Pulisti la festa è finita”

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (5) : (Adnkronos) - Intanto l’Ersu sta definendo anche le assegnazioni dei servizi abitativi messi a concorso: 757 posti letto (732 per la sede di Palermo e 25 per la sede di Caltanissetta) nelle sette residenze universitarie di Palermo (Santi Romano, San Saverio, Biscottari, Santissima Nunziata, Schiavuz

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (3) : (Adnkronos) – Il pagamento della prima rata delle borse di studio arriva dopo la protesta dei giorni scorsi degli studenti universitari di Palermo. “Il governo Musumeci ha elevato il livello di copertura dei benefici per il diritto allo studio universitario a oltre il 70% del fabbisogno, con una crescita di circa il 20% rispetto agli anni precedenti – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla ...

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (2) : (Adnkronos) – I benefici e i servizi connessi – mensa per una spesa di 6,70 euro a pasto più posto letto oppure assegno sostitutivo del servizio – sono destinati a tutta la platea degli studenti Ersu Palermo della Sicilia occidentale aventi i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando. L’importo della borsa di studio assegnata (prima rata + seconda rata) varia in base alla classificazione dello studente – ...

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – L’Ersu Palermo, anticipando di un mese le previsioni del bando di concorso per l’anno accademico 2019/2020, ha dato via al pagamento della prima rata della borsa di studio per un importo complessivo di 10.442.205 euro. Sono 5.208 gli studenti universitari che ne usufruiranno. La prima rata, che ammonta al 50% dell’importo complessivo della borsa, potrà essere liquidata grazie alle risorse ...

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (4) : (Adnkronos) – “Abbiamo fatto tutto il possibile per anticipare i tempi rispetto al termine di dicembre 2019 ‘ sottolinea il commissario straordinario Ersu Giuseppe Amodei ‘ per andare incontro alle esigenze manifestate dagli studenti e auspichiamo di potere ulteriormente procedere allo scorrimento delle graduatorie sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero pervenire”. L’assessore Lagalla ...

Università : Ersu Palermo assegna oltre 5mila borse di studio (5) : (Adnkronos) – Intanto l’Ersu sta definendo anche le assegnazioni dei servizi abitativi messi a concorso: 757 posti letto (732 per la sede di Palermo e 25 per la sede di Caltanissetta) nelle sette residenze universitarie di Palermo (Santi Romano, San Saverio, Biscottari, Santissima Nunziata, Schiavuzzo, Casa del Goliardo) e Caltanissetta (San Domenico).Nell’anno 2020 continueranno anche le novità per il servizio di ristorazione ...

Palermo - la scuola più grande d'Italia : tremila studenti - 370 prof - 120 aule : Più che un preside è un sindaco, Vito Pecoraro, a capo dell'Istituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo, la scuola più popolosa d'Italia. Le cifre: poco meno di 3 mila...

Sequestrati a Palermo 2 mila chili di olio spacciato per extravergine ma è da lampade : Veniva spacciato come «olio extravergine d’oliva» ma era, invece, olio taroccato. La scoperta è stata fatta dai funzionari dell’agenzia della Dogane al porto di Palermo. Ben 2 mila chili di falso olio di prima scelta, spacciato come extravergine di oliva, sono stati bloccati dentro lo scalo portuale del Capoluogo. In seguito alla scoperta, l’attività di verifica, effettuata dal laboratorio chimico territoriale, ha rilevato che il carico più che ...

Comuni : parte da Palermo 'Milleperiferie' - 2mld per oltre duemila interventi (3) : (AdnKronos) - "Quella che si presenta oggi è una proposta da sindaci - afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci - sono i sindaci infatti il naturale avamposto delle istituzioni, a segnalare da tempo che le opportunità di sviluppo del nostro Paese, in una dimensione europea, son

Comuni : parte da Palermo 'Milleperiferie' - 2mld per oltre duemila interventi : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - parte dal quartiere palermitano di Borgo Nuovo - con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell’Anci nazionale - 'Milleperiferie', il progetto ideato e diretto da I World e promosso da Anci Sicilia che si propone di mettere in rete enti p