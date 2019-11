71 Giga e minuti e SMS illimitati a 7 | 99 euro al mese con rete Vodafone? Ecco Attacco

Vodafone vuole farvi riattivare la vecchia SIM con Special Minuti 7 Giga a 6 euro al mese : Vodafone vuole convincere i clienti poco attivi a usare di più la propria SIM attivando l'offerta Special Minuti 7 Giga a 6 euro al mese. L'articolo Vodafone vuole farvi riattivare la vecchia SIM con Special Minuti 7 Giga a 6 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Infinito ufficiali : ecco le prime offerte con minuti - SMS e Giga illimitati su Giga Network 5G : Vodafone ha annunciato le offerte della serie Infinito, che mettono a disposizione dei clienti praticamente tutto illimitato e la Giga Network 5G. L'articolo Vodafone Infinito ufficiali: ecco le prime offerte con minuti, SMS e Giga illimitati su Giga Network 5G proviene da TuttoAndroid.

Arrivano le “ricariche special” di Wind con Giga e minuti illimitati : ecco tutti i dettagli : Wind elimina definitivamente i tagli di ricarica da 5 e 10 euro presentando però i nuovi tagli Ricarica Special 5 e Special 10 L'articolo Arrivano le “ricariche special” di Wind con giga e minuti illimitati: ecco tutti i dettagli proviene da TuttoAndroid.

Ecco le offerte telefoniche low cost : minuti e Giga a massimo 6 euro al mese : Se siete alla ricerca di un piano telefonico che preveda un canone mensile contenuto, sono diverse le soluzioni offerte dai vari operatori mobile L'articolo Ecco le offerte telefoniche low cost: minuti e Giga a massimo 6 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

TIM offre minuti illimitati e 50 GB da 5 - 99 euro al mese anche via call center - ma l’opzione Giga di Scorta non sarà più disattivabile : Da alcune ore alcuni ex clienti TIM che avevano lasciato in passato il consenso commerciale possono essere contattati da alcuni call center per attivare la nuova offerta ricaricabile TIM Supreme 50GB e le offerte TIM Iron X 50GB e TIM Titanium 50GB. Inoltre, dal 28 Ottobre 2019 l'opzione Giga di Scorta non sarà più disattivabile singolarmente, ma solo disattivando l’offerta principale. L'articolo TIM offre minuti illimitati e 50 GB da 5,99 euro ...

Studenti con tessera Io Studio? Wind vi offre 60 Giga e minuti illimitati a 11 - 99 euro : Torna il pacchetto di Wind pensato per incontrare le esigenze degli Studenti che possiedono la tessera Io Studio L'articolo Studenti con tessera Io Studio? Wind vi offre 60 Giga e minuti illimitati a 11,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive 50 Flash con minuti - 100 SMS e 50 Giga a 6 - 99 euro anche per chi proviene da Iliad : Buone notizie per i clienti Iliad che desiderano passare a Wind: anche per loro, infatti, è possibile attivare l'offerta All Inclusive 50 Flash a 6,99 euro al mese L'articolo Wind All Inclusive 50 Flash con minuti, 100 SMS e 50 Giga a 6,99 euro anche per chi proviene da Iliad proviene da TuttoAndroid.

CoopVoce e PosteMobile rilanciano le offerte per avere minuti - SMS e tanti Giga a partire da 7 euro : CoopVoce sta proponendo in alcune cooperative e in alcuni casi tramite l'applicazione l'offerta ChiamaTutti Extra a 10 euro al mese. Ecco tutti i dettagli L'articolo CoopVoce e PosteMobile rilanciano le offerte per avere minuti, SMS e tanti Giga a partire da 7 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone tenta gli ex clienti con minuti e SMS illimitati e 50 Giga a 7 euro al mese : Se avete un passato in Vodafone e non avete negato il consenso alle comunicazioni di carattere commerciale potreste ricevere presto una proposta allettante. Nelle ultime ore infatti l’operatore inglese ha inviato alcuni SMS agli ex clienti in cui viene proposta l’attivazione della Special Unlimited a 7 euro. Il pacchetto prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati alla ...