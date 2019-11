X Factor 2019 | gli inediti Anteprima e recensione

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 21/11/2019 – Il quinto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Mahmood - Gemitaiz e Madman. : Quinta Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, la nona in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, suddivisi ...

X Factor 2019 : è tempo di inediti - alcuni ‘già sentiti’ : Eugenio Campagna - X Factor 2019 A X Factor 2019 è tempo di inediti. Nel quinto live show di domani sera, i sette concorrenti in gara presenteranno ciascuno il singolo con il quale si apprestano a sbarcare nel mercato discografico. Per alcuni di loro si tratterà di una prima volta assoluta con i nuovi pezzi, mentre altri riproporranno il brano che hanno già avuto modo di presentare durante il programma. Partiamo proprio dagli inediti ‘già ...

X Factor 2019 - gli ospiti del quinto live e primi dettagli sugli inediti : X Factor 2019, gli ospiti del quinto live in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno: Mahmood e Gemitaiz & MadMan. I titoli degli inediti. Anticipazioni. X Factor 2019 quinto live. La tredicesima edizione di X Factor è giunta ormai al quinto live, se vogliamo quello più importante di tutta l’edizione. Il quinto live andrà in onda giovedì 21 novembre su Sky Uno, e live in streaming su NowTV (la puntata sarà disponibile anche on-demand dopo ...

X Factor 2019 : arrivano gli inediti - tra gli ospiti Mahmood e Gemitaiz & MadMan : È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X FACTOR 2019. Una puntata decisiva, sia per le sorti della gara sia per la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15 su Sky Uno, c’è il quinto appuntamento con il talent che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara. Un vero momento di svolta per i concorrenti che, ora ...

Amici 19 - prima puntata di sabato 16 novembre 2019 : tra gli ammessi Gaia Gozzi - seconda classificata a X Factor 10 : Gaia Gozzi - Amici 19 Riapre la scuola di Amici di Maria De Filippi con il primo speciale del sabato pomeriggio su Canale 5. E qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della prima puntata 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra ...

X Factor 2019 - i Seawards a Blogo : "Prossimo step? Creare qualcosa di nuovo" : Sono i Seawards gli eliminati della quarta puntata dei live show di X Factor 13. Prima perdita nella categoria guidata da Samuel, con il duo, ritrovatosi all'Ultimo Scontro con Giordana, cantante del team di Sfera Ebbasta. Ecco chi sono i Seawards, come riportato dalla scheda del talent show di Sky Uno:Loris e Giulia sono i Seawards hanno 21 anni e vengono dalla Liguria. Nella loro musica mescolano universi differenti creando un equilibrio ...

X Factor 2019 : gli eliminati del quarto live : Alta tensione nell'ultima puntata del talent show di Sky Uno, Seawards eliminati nel ballottaggio finale.

Ascolti X Factor 2019 - cresce il quarto live su Sky Uno : Ascolti X Factor 2019 il quarto live su Sky Uno Ascolti X Factor 2019 – Il quarto live di X Factor che ha visto l’uscita dei Seawords (leggi qui) decisa dai 4 giudici Mara, Sfera, Samuel e Malika e l’esibizione in ologramma 5g di Gianna Nannini, è stata vista da 741 mila spettatori con 3.06%, in leggerissima crescita rispetto alla scorsa settimana (RealityHouse). Impietoso il confronto con lo scorso anno quando raggiunse 1,18 ...

X Factor 2019 - le pagelle musicali del quarto live : Come è andato il quarto live di X Factor 2019? Come le puntate precedenti, dal momento che nemmeno la sua conclusione, che potrebbe spiegarsi come un gioco di strategie, rivela alcun guizzo. La puntata di giovedì 14 novembre, in realtà, è stata decisiva per i concorrenti, in vista della possibilità di presentare un inedito. A proposito di inediti, per motivi oscuri quest'anno molti (da Sofia ai Seawords, compreso ...

X Factor 2019 quarto Live : eliminato - riassunto e replica 14 novembre : X Factor 2019, la quarta puntata dei Live di giovedì 14 novembre: riassunto Il quarto Live di X Factor 2019 di giovedì 14 novembre si è aperto con l’intervento e le esibizioni di Gianna Nannini. Grazie a un ologramma, la cantante è anche apparsa sul palco per duettare con i concorrenti in gara. Ma passiamo […] L'articolo X Factor 2019 quarto Live: eliminato, riassunto e replica 14 novembre proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 - puntata 14 novembre 2019 : Seawards eliminati : [live_placement] Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l’uscita di scena di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari, X Factor 13 arriva al giro di boa di questa stagione. Ma quella di oggi, giovedì 14 novembre alle ore 21.15, per il talent di Sky prodotto da Fremantle, è una puntata davvero decisiva: superare indenni questa sfida permetterà infatti a 7 talenti di presentare il proprio inedito la prossima settimana, ...

X Factor 2019 - quarto live show : Giordana fa fuori i Seawards : Giordana - X Factor 2019 La gara live di X Factor 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del quarto live show 21.15: Alessandro Cattelan dà il via alla serata e accoglie i quattro giudici, già in ...