Volkswagen e-up! - Al volante della versione aggiornata

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Con la maturità (è nata nel 2013), lae-up! guadagna una batteria più capace, che ne estende lautonomia fino a 260 chilometri. E, soprattutto, abbassa il prezzo a 23.350 euro (20.900 con la promozione in corso), candidandosi così, assieme alle cugine Seat Mii e Skoda Citigo, al ruolo di elettrica più economica sul mercato. Non solo: grazie agli incentivi nazionali e locali, il prezzo può scendere a soli 6.900 euro. Nuovo "cuore". La novità tecnica più significativa dell'aggiornamento è la batteria, completamente riprogettata: le celle ora sono a sacchetto e hanno una maggiore densità energetica. Così, laccumulatore può erogare 36,8 kWh nominali, il doppio di quelli disponibili sulla generazione precedente, e 32,3 effettivi: il tutto si traduce in un'autonomia di 260 km nel ciclo Wltp. Da notare che l'aumento di peso è contenuto in soli 15 kg, per un totale di 242; ...

