Vietato in guerra | il gas lacrimogeno è usato contro i manifestanti

Turchia - Erdogan dichiara “guerra” alle sigarette : Vietato fumare in auto : “fumare come un turco”. Un detto, un luogo comune diffuso in tutto il mondo, generato da uno dei vizi storicamente piu’ comuni in Turchia, contro cui il presidente, Recep Tayyip Erdogan, e’ in guerra da 10 anni, con i governi da lui guidati che hanno approvato divieti e limitazioni prima impensabili e che prevedono ora anche una pena pecuniaria per chi si accende una sigaretta in automobile, guidatore o ...