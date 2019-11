Vieni da me | Samuel Peron spiazzato dalla fidanzata | “Sposiamoci!”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 21 novembre 2019)da me, Tania Bambaci a: “È arrivato il tempo di sposarci” Tania Bambaci esono stati ospiti del programma di Caterina Balivo. Durante le domande scottanti a cui si sono sottoposti però la Bambaci hatutti dicendo chiaramente che ormai è giunta l’ora che lei ecoronino il loro amore con il matrimonio.La bella siciliana ha infatti dichiarato: “È arrivato il tempo di sposarci. Samanta Togni si sposa dopo 5 mesi di fidanzamento e io dopo 7 anni ancora no” Tania Bambaci einfatti si sono conosciuti nel 2010 a Miss Italia dove la ragazza era in gara mentreera il ballerino del programma, dopo alcuni mesi di frequentazione si sono fidanzati. Adesso dopo tutti questi anni la Bambaci si aspettava una proposta da parte del suo compagno che però non è arrivata ed a nulla è servita l’insistenza ...

