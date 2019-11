Viene morsa da un serpente a scuola | muore bambina di 10 anni

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Unl’hamentre si trovava a: unadi 10è morta nel Kerala (India), nel distretto di Wayanad. Shahla Sherin si è ritrovata con un piede intrappolato in una fessura del pavimento, e, una volta liberatasi, aveva notato due puntini sospetti: le compagne di classe hanno raccontato che le insegnanti si sono rifiutate di portare la bimba immediatamente in ospedale, sostenendo che i puntini rossi di cui si lamentava erano solo graffi. Il padre, avvisato dell’incidente, ha raggiunto lae ha portato la figlia in un clinica, ma ormai era troppo tardi per salvarla. In India i morsi dei serpenti sono spesso mortali per il ricorso tardivo alle cure e per la mancanza di antidoti negli ambulatori nelle zone periferiche. L'articoloda undi 10Meteo Web.

