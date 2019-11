Video hard con il portiere della Reggiana Voltolini | la società lo sospende per una

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Raffaello Binelli Il23enne Matteoè stato sospeso dalladopo la diffusione di unin cui viene ripreso nel bagno di una discoteca mentre fa sesso con una ragazza Ventitre anni, professionedi calcio in forza alla, Matteoè stato sospeso per una settimana dal suo club. Che ha combinato? È vittima di una brutta storia legata a unporno in cui si vede proprio lui impegnato a fare sesso con una ragazza nel bagno di una discoteca. In pochissimo tempo ilè diventato virale e la vicenda ha destato scalpore. Il calciatore, molto scosso per quanto accaduto, si è affidato a un avvocato e ha presentato denuncia. E lo stesso avrebbe fatto la ragazza che era con lui. Entrambi sono stati violati in un momento di intimità, con la scena che è stata poi diffusa tramite i social network. Sono in corso le indagini ...

