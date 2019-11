Verona – Sospesa la squalifica | graziato il settore “Poltrone Est” dello stadio Bentegodi!

Altro che tolleranza zero. Cori razzisti contro Balotelli - sospesa chiusura curva Verona : Tutto sospeso. Niente più chiusura della curva. contro la Fiorentina, lo stadio Bentegodi di Verona sarà tutto disponibile. La Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è pronunciata dopo il ricorso presentato dal Verona contro la squalifica di una parte dello stadio. La motivazione erano stati i Cori razzisti contro Mario Balotelli. Quelli che avevano costretto l’attaccante del Brescia a calciare la palla in tribuna, esasperato per i ...

Polemica su Verona-Brescia. Gara sospesa per i cori contro Balotelli. : Dopo la sospensione di Roma-Napoli per i cori contro i napoletani, è esploso un nuovo caso di razzismo da Verona, dove Mario Balotelli ha scagliato il pallone in curva per protestare contro gli insulti razzisti che gli sarebbero arrivati dagli ultras dell'Hellas. La partita è stata sospesa per quattro minuti dall'arbitro Mariani e poi è stata portata a termine regolarmente, lasciando però una nuova scia di polemiche sul ...

Verona-Brescia - cori razzisti contro Balotelli : partita sospesa per alcuni minuti : Questa volta ci si ferma a Verona. I tifosi dell’Hellas hanno intonato cori razzisti contro Mario Balotelli al 54′ del match del Bentegodi contro il Brescia. L’attaccante italiano ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato il pallone verso gli spalti. Balotelli ha anche pensato di abbandonare il campo, ma i compagni di squadra e gli avversari lo hanno convinto a continuare a giocare. Il direttore di ...

