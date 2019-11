Vaticano | ordine di cattura internazionale per il vescovo Gustavo Zanchetta | accusato di

Fonte : fanpage

(Di giovedì 21 novembre 2019) La magistratura in Argentina ha spiccato un mandato dinei confronti deldel reato di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi, aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. Nel 2017è stato chiamato inda Bergoglio.

Pierlui26316890 : «Abusi su 2 seminaristi»: ordine di cattura internazionale per un vescovo domiciliato in Vaticano - Corriere : «Abusi sessuali su 2 seminaristi»: ordine di cattura internazionale per vescovo domiciliato in Vaticano - Roby_Giordano : Vaticano: ordine di cattura internazionale da parte della magistratura argentina per mons. Zanchetta. Accusa: abusi sessuali -