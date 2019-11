Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’Argentina ha emesso un mandato dinei confronti del vescovo argentinoOscar Zanchetta, attualmente domiciliato in: l’accusa nei suoi confronti è di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi, reato aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. A stabilire il provvedimento è stata la magistratura di Salta, con la pm María Soledad Filtrín che ha deciso dire il mandato nei confronti dell’ex vescovo di Orán, considerato vicino a papa Francesco, dopo che lo stesso non ha risposto a ripetute telefonate e email inviategli per notificare gli atti processuali a suo carico e dopo la sua decisione di costituire il suo domicilio nello Stato del. Il 19 dicembre 2017 papa Francesco aveva nominato Zanchetta assessore dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa). A ...

ChinellatoCarla : RT @fattoquotidiano: Vaticano, l’Argentina emette ordine di cattura internazionale per mons. Gustavo Zanchetta: accusato di abusi sessuali… - RacuMara : RT @fattoquotidiano: Vaticano, l’Argentina emette ordine di cattura internazionale per mons. Gustavo Zanchetta: accusato di abusi sessuali… - TutteLeNotizie : Vaticano, l’Argentina emette ordine di cattura internazionale per mons. Gustavo Zanchetta… -